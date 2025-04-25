26 Nisan Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayatında bir sayfa kapanıyor ve yepyeni bir bölüm başlıyor. Görünüşe göre, bu değişimle birlikte üzerindeki yüklerden de kurtuluyorsun.

Yani hafiflemek ve aşkı bulmak vakti bugün... Venüs ve Juno arasındaki güçlü bağlantı, geçmişteki ilişkilerini tekrar gündeme taşıyabilir. Peki, aynı yolları tekrar yürümeye hazır mısın? Bu sorunun yanıtı, romantik ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini belirleyebilir. Gökyüzü, senin artık ileriye ve önüne bakmanı önerse de, son kararı kalbin verecektir. Hafiflemek için ne yapman gerektiğini ise zaten çok iyi biliyorsun. Bol şanslar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...