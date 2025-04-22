20 Nisan Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün seninle Mars ve Neptün arasında oluşan üçgen açının sana sunduğu dengeleyici enerjiden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bugün fark edeceksin ki söz konusu aşk dahi olsa aslında hiçbir şeyin acelesi yok.

Hatta tam tersi sakince yaşamalısın hayatı! Özellikle aşk mevzularında, heyecanla duygularına kapılıp coşkuyla dolsan da tadını çıkarmalı her şeyin. Sevdiğini açığa vurmak veya ilişkinin sona erdiğini yüksek sesle ilan etmekse aklındaki bunu da yeniden düşünmelisin belki. Zira, derin bir nefes almalı ve romantik ilişkilerinde yaşadığın hayal kırıklıklarını ya da heyecanları sindirebilmek için kendine zaman vermelisin. Böylece bir anda tüketmekten kurtulursun güzel duyguları. Ne diyelim; öyleyse her ne ise kalbindeki duygu, tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...