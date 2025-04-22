17 Nisan Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk hayatına renk getirecek adımlar atabilirsin. Flört etmeye açık ve aşka hazır olabilirsin. Duygusal konulara odaklanıp aşkı derin duygularla yaşamayı da isteyebilirsin bugün.

Kalbinin sesini dinliyorken derin ve güçlü bağlarla yeni bir aşka da hazır gibisin. Tam da bu aşamada şimdi uzakları yakın edebilirsin. Özlem duyduğun ya da uzun mesafeden yürütmeye çalıştığın ilişkin için yola çıkabilirsin. Onunla daha fazla zaman geçirmek için ise düzenini değiştirmek isteyebilirsin.

Yaşam tarzını tamamen değiştirip onun için kurduğun yeni düzenden pişman olmamak için ise emin olmalısın. Merkür'ün etkisi altındayken bir anlık hevesle verdiğin kararlardan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...