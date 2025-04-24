25 Nisan Cuma Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini aşma eğiliminde olabilirsin. Aşk ve romantik yakınlaşmalar söz konusu olduğunda Venüs'ün enerjisinin ters tepki yaratabilir. Çünkü Satürn'ün etkisi altında olmanın ve bu iki gezegenin güçlü astrolojik çekimin baskın doğası seni biraz yıpratabilir.

Haliyle bu durum, ciddi ilişkiler ve derin bağlarla sürekli bir aşktan kaçmana neden olabilir. Özgürlüğü aşka tercih edebilir, yeni aşklar ve geçici tutkular üzerinde yoğunlaşabilirsin. Kararın her ne olursa olsun acele etmemeli, duygularından emin olmadan harekete geçmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...