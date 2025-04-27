28 Nisan Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, dünden kalan Yeni Ay enerjisi kalbinde yeni bir heyecanı tetikleyebilir. Bu enerji, hayatına yeni bir bireyin dahil olmasına vesile olabilir. Belki de uzun süredir hayalini kurduğun kişi sonunda karşına çıkabilir. Bu yeni başlangıç, hayatındaki bazı unsurların değişimine de zemin hazırlayabilir.

Bekarlar için sürprizlerle dolu bir gün aşıklar için biraz farklı olabilir. Eğer birlikteliği olan Kova burçlarından biriysen, bu dönemde yaşamında daha belirgin bir rol oynayabilirsin. Romantik ilişkinde daha etkin bir konuma gelebilir, hatta sorumluluklarını artırabilir ve aşkın yeni bir seviyesine geçiş yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...