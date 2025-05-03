4 Mayıs Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün romantik ilişkilerinde bazı dalgalanmalar yaşayabilirsin. Farkında olmasan da, partnerinle aranda bir güç mücadelesi başlamış olabilir. Bu durumda, rollerinizi ve birbirinize karşı tutumunuzu yeniden değerlendirmeniz ve netleştirmeniz gerekebilir.

Tam da bu noktada duygularını bastırmaktan kaçınmalısın. Zira yaşadığın bu iniş çıkışlar söylenmeyen ve içine atılan meselelere dayanıyor. Zira içinde biriktirdiklerin ilişkini daha karmaşık bir duruma sürüklüyor... Bu iç çatışmayı sonlandırmak için gerçekleri konuşmaktan çekinmemelisin. Söyle gitsin, çünkü sussan olmuyor; belki konuşunca düzelir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...