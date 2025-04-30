1 Mayıs Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs ve Plüton arasındaki kare açının etkilerini hissedeceğiz. Bu, duygusal derinliklerin daha da artacağı anlamına geliyor. Ancak, bu derinleşme, içinde bir huzursuzluk hissinin de büyümesine yol açabilir.

Tam da bu noktada sadakatsizlik ve güvensizlik gibi zorlu konularla yüzleşme ihtimalin var. Bu zorlu süreçte, en doğru kararı vermek için içgüdülerine güvenmeli ve içindeki sesi dikkatle dinlemelisin. Aynı zamanda, gökyüzündeki gerginlikten kaynaklanan asılsız endişelere de kulak asmamalısın. Basit kuruntular aşkına ve sana zarar verebilir. Unutma, aşk her şeyden daha büyüktür. Belki de bu yüzden bugün onun büyüsüne kapılmalısın... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…