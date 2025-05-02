3 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendi iç dünyanın esrarengiz koridorlarında adeta bir keşif gezisine çıkmaya hazır olmalısın. Bu deneyimle kendini yeniden doğmuş gibi hissedebilirsin. Dahası, senin bu keşif sürecinde etkisini gösteren Mars ve Plüton arasındaki altmış derecelik açı, büyülü bir etki yaratarak aşk yaşamında beklenmedik olaylara yol açabilir.

Gizli ve belki de senin bile farkında olmadığın duyguların, bugün su yüzüne çıkabilir. Özellikle uzun süredir devam eden sessiz bir arkadaşlık, ansızın tutkulu bir aşka dönüşebilir. Kim bilir, belki de aşkın en güzel hali bu beklenmedik dönüşümlerde saklıdır. Ne olursa olsun, bugün sizin için yeni başlangıçların ve sürprizlerin günü olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…