6 Mayıs Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün uzun süredir içinde sakladığın ya da bastırdığın duygularınla yüzleşebilirsin. Yani şimdi duygusal bir yolculuğa atılabilirsin... İçinde biriktirdiğin duygularla yüzleşmek, belki de bir süredir kaçtığın bir durum olabilir. Ancak bugün, bu duygularla başa çıkmak için mükemmel bir gün.

Tam da bu noktada partnerinle olan bağın, bu durumla nasıl başa çıktığına bağlı olarak daha da güçlenebilir. Tabii bu biraz zorlu bir süreç olabilir. Lakin içinde tuttuğun her şeyi, özellikle de sana ağırlık yapanları sevgilinle paylaşman seni rahatlatacak ve ilişkinizi daha da sağlamlaştıracak.

Sana aşka dair unutmaman gereken bir de notumuz var: Bazen rüzgarlar sert esebilir. Ve bu fırtınalar, ilişkinin temellerini daha da güçlendirir. Uzun lafın kısası içindekileri artık daha fazla tutma ve sonu ayrılık da olsa olacaklardan korkma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...