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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya Ay'ın kendi burcundaki özgürlükçü enerjisiyle başlayarak profesyonel kimliğinde kendi kurallarını baştan yazıyorsun. İster evden çalışan bir girişimci ol ister büyük bir şirketin personeli, sana dayatılan klasik yöntemleri bütünüyle reddedip kendi dijital veya modern sistemini kuruyorsun. Kitlelere hitap eden bu vizyoner duruşun, mesleki anlamda sana kıymetli bir saygınlık kazandırarak alternatif gelir yolları açıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs kavuşumu evden yürüttüğün işlerde veya aile şirketinde yaşanabilecek ani şoklara karşı seni uyarıyor. Beklenmedik bir taşınma kararı, ev ofisindeki bir teknolojik çöküş veya ebeveynlerle yaşanan bir kriz planlarını alt üst edebiliyor. Ancak o soğukkanlı ve isyankar mantığınla bu sorunları anında dijital veya farklı çözümlerle bağlayarak günü kurtarıyorsun. Krizleri fırsata çevirdiğin bu pratiklik mi? İşte bu da sana zaman kazandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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