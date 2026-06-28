Sevgili Kova, bu haftaya Ay'ın kendi burcundaki özgürlükçü enerjisiyle başlayarak profesyonel kimliğinde kendi kurallarını baştan yazıyorsun. İster evden çalışan bir girişimci ol ister büyük bir şirketin personeli, sana dayatılan klasik yöntemleri bütünüyle reddedip kendi dijital veya modern sistemini kuruyorsun. Kitlelere hitap eden bu vizyoner duruşun, mesleki anlamda sana kıymetli bir saygınlık kazandırarak alternatif gelir yolları açıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs kavuşumu evden yürüttüğün işlerde veya aile şirketinde yaşanabilecek ani şoklara karşı seni uyarıyor. Beklenmedik bir taşınma kararı, ev ofisindeki bir teknolojik çöküş veya ebeveynlerle yaşanan bir kriz planlarını alt üst edebiliyor. Ancak o soğukkanlı ve isyankar mantığınla bu sorunları anında dijital veya farklı çözümlerle bağlayarak günü kurtarıyorsun. Krizleri fırsata çevirdiğin bu pratiklik mi? İşte bu da sana zaman kazandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…