Sevgili Kova, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki o görkemli desteğiyle başlayarak duygusal hayatında bütünüyle bolluk ve seçenekler dönemine giriyorsun. Sıradan ve silik profillerden ziyade, yanında gururla taşıyabileceğin vizyoner ve karizmatik bir yoldaş bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. İlişkiyi büyütme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkini sadece iki kişi arasında yaşamaktan çıkarıp, bütünüyle sosyal çevreye entegre ederek bol seyahatli, kutlamalı ve neşeli bir evreye geçiş yapıyorsun. Abartı barındıran bu coşku aşkı canlandırıyor. Bekarsan, talibin çok olduğu ama senin standartlarının da arşa çıktığı bir döneme giriyorsun. Sana sadece aşk değil, aynı zamanda vizyon, statü ve gösteriş vadeden o öz güvenli karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…