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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftaya Jüpiter'in Aslan burcundaki o görkemli desteğiyle başlayarak duygusal hayatında bütünüyle bolluk ve seçenekler dönemine giriyorsun. Sıradan ve silik profillerden ziyade, yanında gururla taşıyabileceğin vizyoner ve karizmatik bir yoldaş bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. İlişkiyi büyütme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkini sadece iki kişi arasında yaşamaktan çıkarıp, bütünüyle sosyal çevreye entegre ederek bol seyahatli, kutlamalı ve neşeli bir evreye geçiş yapıyorsun. Abartı barındıran bu coşku aşkı canlandırıyor. Bekarsan, talibin çok olduğu ama senin standartlarının da arşa çıktığı bir döneme giriyorsun. Sana sadece aşk değil, aynı zamanda vizyon, statü ve gösteriş vadeden o öz güvenli karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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