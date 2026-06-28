Sevgili Kova, bu hafta başı Ay ile Merkür karşıtlığı sinirsel gerilimi arşa çıkararak nefes darlıklarına, omuz tutulmalarına ve odaklanma problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Nefes ve zihin koordinasyonunu sağlayacak yoga pratiklerine yönelerek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir ses veya frekans terapisi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Oğlak burcundaki Dolunay ise cilt bariyeri, diş mineleri ve eklem sıvıları üzerinde somut hassasiyetler yaratabileceğini gösteriyor. Kemik sağlığını destekleyen vitamin kürlerine yöneleceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…