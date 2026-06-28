article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta başı Ay'ın senin burcuna geçişi sorumluluklardan ve kurallardan bütünüyle sıyrılıp kendi bireysel vizyonunu sahneye koymanı fısıldıyor. Geleneksel olanı reddedip teknoloji, bilim veya toplumsal konularla ilgili fikirlerini özgürce savunarak adımlarını güvence altına alıyorsun. Sergilediğin bu marjinal ve öncü tavır, sana ilham verici bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Mars ile Uranüs kavuşumu ev, aile, yuva ve kökler alanında ani bir sarsıntı yaratarak içsel bir uyanış yaşamanı sağlıyor. Ev içi rutinlerde çıkan bir arızayı veya aile üyeleriyle yaşanan sürpriz bir krizi o eşsiz analitik zekanla, diplomasiyi kullanarak saniyeler içinde çözüyorsun. Kriz anlarında geliştirdiğin bu sıra dışı manevralar seni büyük bir stresten kurtarıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Jüpiter'in karşıt burcun Aslan'a geçişi ilişkiler evini bütünüyle aydınlatarak aşk hayatında heyecan verici ve şanslı bir dönemi başlatıyor. İlişkin varsa, partnerinle beraberliğini büyütmek adına evlilik, taşınma veya ortak bir gelecek kurma gibi çok büyük ve gösterişli adımlar atarak aşkı taçlandırıyorsun. Bekarsan, o yalnızlık duvarlarını bütünüyle yıkıp hayatına son derece öz güvenli, cömert ve kalbini adeta bir krallık gibi yönetecek o gösterişli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın