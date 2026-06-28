Sevgili Kova, bu hafta başı Ay'ın senin burcuna geçişi sorumluluklardan ve kurallardan bütünüyle sıyrılıp kendi bireysel vizyonunu sahneye koymanı fısıldıyor. Geleneksel olanı reddedip teknoloji, bilim veya toplumsal konularla ilgili fikirlerini özgürce savunarak adımlarını güvence altına alıyorsun. Sergilediğin bu marjinal ve öncü tavır, sana ilham verici bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Mars ile Uranüs kavuşumu ev, aile, yuva ve kökler alanında ani bir sarsıntı yaratarak içsel bir uyanış yaşamanı sağlıyor. Ev içi rutinlerde çıkan bir arızayı veya aile üyeleriyle yaşanan sürpriz bir krizi o eşsiz analitik zekanla, diplomasiyi kullanarak saniyeler içinde çözüyorsun. Kriz anlarında geliştirdiğin bu sıra dışı manevralar seni büyük bir stresten kurtarıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Jüpiter'in karşıt burcun Aslan'a geçişi ilişkiler evini bütünüyle aydınlatarak aşk hayatında heyecan verici ve şanslı bir dönemi başlatıyor. İlişkin varsa, partnerinle beraberliğini büyütmek adına evlilik, taşınma veya ortak bir gelecek kurma gibi çok büyük ve gösterişli adımlar atarak aşkı taçlandırıyorsun. Bekarsan, o yalnızlık duvarlarını bütünüyle yıkıp hayatına son derece öz güvenli, cömert ve kalbini adeta bir krallık gibi yönetecek o gösterişli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…