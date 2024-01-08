Yüzde 28 Zammı Beğenmeyen Kalabalık Taksici Grubu, UKOME Toplantısının Yapıldığı Salonu Taş Yağmuruna Tuttu

Hayatını Kaybeden Sahibini Bıkmadan Kapıda Bekleyen Köpeğin Çaresizliği Bizi Boğdu Boğdu Duvara Attı

"Türk Kızları mı Amerikalı Kızlar mı?" Sorusuna Yanıt Veren Genç Türk Kızlarını Öve Öve Bitiremedi

Murat Kurum İmamoğlu'nun 'Heyecanımız Var, Gençliğimiz Var, Enerjimiz Var' Sözleriyle Seçim Maratonuna Başladı