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Yüzde 28 Zammı Beğenmeyen Kalabalık Taksici Grubu, UKOME Toplantısının Yapıldığı Salonu Taş Yağmuruna Tuttu

Yüzde 28 Zammı Beğenmeyen Kalabalık Taksici Grubu, UKOME Toplantısının Yapıldığı Salonu Taş Yağmuruna Tuttu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 15:51

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'nin bugün yaptığı toplantı ile İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Gelen zam ile birlikte İstanbul'da toplu taşıma ücretleri yüzde 18-28 arasında zamlandı.

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Toplantıdan çıkan karar ile de İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam yapıldı. Taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu.

Toplantıdan çıkan karar ile de İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam yapıldı. Taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu.

İstanbul'da ulaşıma gelen zam ile ilgili detaylı habere buradan ulaşabilirsiniz: 👇

Yapılan zammı beğenmeyen kalabalık bir grup taksici ise UKOME toplantısının yapıldığı salonu basarak binayı taş yağmuruna tuttu.

Yapılan zammı beğenmeyen kalabalık bir grup taksici ise UKOME toplantısının yapıldığı salonu basarak binayı taş yağmuruna tuttu.

İşte o görüntüler: 👇

UKOME toplantısının gerçekleştiği binaya girmeye çalışarak taş ve sopalarla saldıran taksicilerin farklı görüntüleri: 👇

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