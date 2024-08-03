Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yusuf Dikeç Öne Çıkmıştı: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şevval İlayda Tarhan Göndermesi!

Yusuf Dikeç Öne Çıkmıştı: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şevval İlayda Tarhan Göndermesi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 19:23

Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemize atıcılık branşında ilk madalyayı getiren Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç ikilisine dair paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bu başarının bir ekip işi olduğu vurgulandı. Dikeç, final atışındaki pozuyla dünya gündemine oturmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
cdnuploads.aa.com.tr

Milli atıcılar, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Milli atıcılar, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Dikeç, ekipman kullanmadan mücadele etmesiyle herkesin ilgi odağı olmuştu.

Dikeç, ekipman kullanmadan mücadele etmesiyle herkesin ilgi odağı olmuştu.

51 yaşındaki sporcu gündemden düşmezken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

51 yaşındaki sporcu gündemden düşmezken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, başarının bir ekip işi olduğu vurgulandı. 👇

Paylaşımda, başarının bir ekip işi olduğu vurgulandı. 👇
twitter.com

Yusuf Dikeç: Ne karizma ama! 😎 Fakat eksik bir şey var… 

Dünya basını ve sosyal medya kullanıcıları es geçse de Yusuf Dikeç'in bu özgüveni, ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'ın da aynı karizmatik pozu vererek takım ruhunu ateşlemesinden geliyor. 

Paris 2024’te gümüş madalya kazanan takımımızı tebrik ederiz.

Başarı, bir ekip işidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
8
6
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pasa Budak

Adamı aşağı ceken oydu ne başarısı? Solo girse altın alacaktı.

Hukuk Kuşu

:) ekip işi inkar etmiyoruz da, dünya basınına yansıyan pozla akıllara kazınan sporumuz Yusuf Dikeç oldu. Hazmetmeyenler oldu, olacak.