Yusuf Dikeç Öne Çıkmıştı: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şevval İlayda Tarhan Göndermesi!
Yusuf Dikeç Öne Çıkmıştı: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şevval İlayda Tarhan Göndermesi!
Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemize atıcılık branşında ilk madalyayı getiren Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç ikilisine dair paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bu başarının bir ekip işi olduğu vurgulandı. Dikeç, final atışındaki pozuyla dünya gündemine oturmuştu.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
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Milli atıcılar, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırmıştı.
Dikeç, ekipman kullanmadan mücadele etmesiyle herkesin ilgi odağı olmuştu.
51 yaşındaki sporcu gündemden düşmezken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.
Paylaşımda, başarının bir ekip işi olduğu vurgulandı. 👇
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Adamı aşağı ceken oydu ne başarısı? Solo girse altın alacaktı.
Bravo.
:) ekip işi inkar etmiyoruz da, dünya basınına yansıyan pozla akıllara kazınan sporumuz Yusuf Dikeç oldu. Hazmetmeyenler oldu, olacak.