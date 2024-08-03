Yusuf Dikeç Öne Çıkmıştı: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şevval İlayda Tarhan Göndermesi!

Yusuf Dikeç: Ne karizma ama! 😎 Fakat eksik bir şey var…

Dünya basını ve sosyal medya kullanıcıları es geçse de Yusuf Dikeç'in bu özgüveni, ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'ın da aynı karizmatik pozu vererek takım ruhunu ateşlemesinden geliyor.

Paris 2024’te gümüş madalya kazanan takımımızı tebrik ederiz.

Başarı, bir ekip işidir.