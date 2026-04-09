article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yunan Efsanesi Antonis Remos, 30 Kişilik Orkestra ve 50 Kişilik Dev Kadro ile İstanbul’a Geliyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 17:37

Yunan müziğinin yaşayan efsanesi Antonis Remos, görkemli prodüksiyonu ve kalabalık sahne ekibiyle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Temacc organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, 2 Mayıs akşamı Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, bu konser için sahneye şimdiye kadarki en güçlü kadrolarından biriyle çıkıyor.

30 kişilik dev orkestrası ve sahne arkasındaki geniş teknik ekibiyle birlikte yaklaşık 50 kişilik bir prodüksiyonla İstanbul’a gelecek olan Remos, Yunan sanatçılar arasında nadir görülen büyüklükte bir sahne organizasyonuna imza atıyor. Bu özel hazırlık, sanatçının İstanbul konserine verdiği önemin de altını çiziyor.

İstanbul konserinde de Remos, en sevilen hitlerinin yanı sıra sürpriz performanslarıyla izleyicilere buluşacak.

Kendine has yorumu, güçlü vokali ve derin duygulara dokunan sahne performansıyla tanınan Antonis Remos; zengin orkestral düzenlemeler eşliğinde dinleyicilere hem görsel hem işitsel anlamda üst düzey bir deneyim sunacak. Kariyeri boyunca “Etsi Xafnika”, “Monos Mou”, “Kardia Mou Min Anisiheis” ve “Den Telionei I Nihta” gibi klasikleşmiş eserlere hayat veren sanatçı, romantizmi ve sahnedeki içtenliğiyle dinleyicisiyle her zaman güçlü bir bağ kurmayı başardı.

İstanbul konserinde de Remos, en sevilen hitlerinin yanı sıra sürpriz performanslarıyla izleyicilere duygu yüklü, etkileyici ve hafızalara kazınacak bir gece yaşatacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın