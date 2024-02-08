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Yolculukta Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Uzun Yol Türküsü

etiket Yolculukta Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Uzun Yol Türküsü

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 20:51

Yolculukta türkü dinlemenin keyfi bir başka değil midir?

Yolculuktan aldığın keyfi iki katına çıkaracak 10 uzun yol türküsü bu içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. AL FADİMEM - Eser Eyüboğlu & Ezgi Eyüboğlu

2. Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

3. Cem Adrian - Şu Dağlarda Kar Olsaydım (Official Audio)

4. Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım (Uzun Versiyon)

5. Neşet Ertaş-Yolcu

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kıvırcık Ali - Al Ömrümü

7. İbrahim Tatlıses-Yol Ver Dağlar

8. Kıvırcık Ali-Bul getir

9. Zara - Dostum Dostum (Official Audio)

10. Yavuz Bingöl- Kara Tren

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