Yolculukta Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Uzun Yol Türküsü
Yolculukta Aldığınız Keyfi İki Katına Çıkaracak 10 Uzun Yol Türküsü
Yolculukta türkü dinlemenin keyfi bir başka değil midir?
Yolculuktan aldığın keyfi iki katına çıkaracak 10 uzun yol türküsü bu içerikte!
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1. AL FADİMEM - Eser Eyüboğlu & Ezgi Eyüboğlu
2. Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden
3. Cem Adrian - Şu Dağlarda Kar Olsaydım (Official Audio)
4. Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım (Uzun Versiyon)
5. Neşet Ertaş-Yolcu
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6. Kıvırcık Ali - Al Ömrümü
7. İbrahim Tatlıses-Yol Ver Dağlar
8. Kıvırcık Ali-Bul getir
9. Zara - Dostum Dostum (Official Audio)
10. Yavuz Bingöl- Kara Tren
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