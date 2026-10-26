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Yıllardır Uykusuzlukla Boğuşan Didem Soydan'ın 42 Yaşına Kadar Okuduğu Kitap Sayısı Ortaya Çıktı!

Yıllardır Uykusuzlukla Boğuşan Didem Soydan'ın 42 Yaşına Kadar Okuduğu Kitap Sayısı Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 11:56
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Ayşe Arman'la Sahici'nin son konuğu Didem Soydan, evlilik kurallarıyla gündeme oturduğu sohbette çok daha kişisel bir konuyu da uzun uzun anlattı. Ünlü model, çocukluğundan beri hayatının bir parçası olan otizm tanısından, yıllardır yakasını bırakmayan uyku probleminden ve kitaplarla kurduğu sıkı bağdan bahsetti. Not defterine tek tek işlediği kitapların sayısı ise Ayşe Arman'ı bile hayrete düşürdü.

Kaynak: Ayşe Arman'la Sahici

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Didem Soydan, Diesel mağazasında keşfedilip podyumlara uzanan kariyeriyle yıllardır magazin gündeminin değişmez ismi.

Didem Soydan, Diesel mağazasında keşfedilip podyumlara uzanan kariyeriyle yıllardır magazin gündeminin değişmez ismi.

3 Nisan 1984'te İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan, üniversite yıllarında çalıştığı Diesel mağazasında modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiş ve kısa sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen mankenleri arasına girmişti. 2014'te Verona'daki Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk model olan Soydan, Uçurum ve Aşk Yeniden gibi dizilerle ekranda da boy gösterdi, 2017'de ise stil danışmanı Umut Eker'le birlikte Hole Academie markasını kurdu.

Dobra çıkışlarıyla sık sık konuşulan ünlü isim, Ayşe Arman'ın YouTube programı Sahici'de boşanmış ya da çocuklu biriyle flört dahi etmediğini söylediği evlilik kurallarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sohbetin en samimi bölümü ise Arman'ın, kameraların önündeki Didem Soydan ile evdeki Didem arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu sormasıyla açıldı.

Didem Soydan, Destek 1 düzeyinde otizm tanısı aldığını ve yüksek kamuflajla büyüdüğünü anlattı.

Didem Soydan, Destek 1 düzeyinde otizm tanısı aldığını ve yüksek kamuflajla büyüdüğünü anlattı.

Ünlü model bu dengeyi çocukluğundan beri öğrendiği bir beceriye bağladı ve Destek 1 düzeyinde otizm tanısı aldığını, üstelik yüksek kamuflaj denen seviyede olduğunu söyledi. İlk kez 3,5 yaşındayken uzmana götürüldüğünü anlatan Soydan, küçükken hiperaktivitenin yanı sıra kontrol etmekte zorlandığı yoğun duygusal tepkiler, uyku ve bağırsak sorunları yaşadığını aktardı.

Ergenlikle birlikte ağır bir öğrenme güçlüğünün de başladığını söyleyen Soydan, o dönemi 'Birisi 10 defada maksimum öğreniyorsa ben gerçekten bazen 90 tekrar yapmak zorunda olduğumu bilirim' sözleriyle özetledi. 20'li yaşlarından bu yana farklı psikiyatrist ve psikologlarla çalıştığını anlatan ünlü model, bunu açıkça söyleyebilmek için önce ne kadar disiplinli olduğunu ve duygusal hayatının işini hiç etkilemediğini kanıtlaması gerektiğini hissettiğini de ekledi.

Tanıdan ilk kez Mayıs ayında Umut Ceylan'ın No Filter programında söz eden Soydan, Sahici'de konuya daha geniş bir çerçeveden baktı ve 'Hepimiz spektrumda bir yerlerdeyiz' diyerek kimsenin otizmli ya da bipolar diye etiketlenmemesi gerektiğini vurguladı. Kendi seviyesindeki insanların eğitim, ilgi ve destekle hayatlarını rahatça sürdürebildiğini söyleyen Soydan'ın bu disiplinli yanı, kitaplarla kurduğu ilişkide de kendini gösteriyor.

Didem Soydan, 42 yaşına kadar not alarak okuduğu 840 kitabı ve uykusuz gecelerini anlattı.

Didem Soydan, 42 yaşına kadar not alarak okuduğu 840 kitabı ve uykusuz gecelerini anlattı.

Soydan'ın okuduğu her kitabı yazarıyla birlikte not etme alışkanlığı, köy enstitüleri döneminden gelen büyükbabasının okuduklarını özetleriyle birlikte kaydettiğini görüp ona özenmesiyle başlamış. Yıllar içinde bir oyuna dönüşen bu listede bugün 840 kitap bulunuyor ve Soydan, son iki yılda istediği gibi okuyamadığını, yoksa sayının 200 kadar daha fazla olacağını söyledi. Off-sezonda odaklandığı geçen ay tam 16 kitap bitirdiğini anlatan ünlü model, bu hızı otizmine bağlamadı ve 9 yaşında Türkçe öğretmeninden öğrendiği hızlı okuma tekniğinin hayatını inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi.

Bu kadar kitaba, dizilere ve Netflix'e nasıl vakit bulduğu sorusunun cevabı ise uykusuzluk oldu. 2016'dan beri uyku problemiyle boğuştuğunu ve uykularının hep çok az olduğunu anlatan Soydan, çekimden önceki gece sabah 5'te yatıp 9'da kalktığını söyledi ve uyku borcunun mutluluk hormonundan dopamine kadar pek çok şeyi etkileyen korkunç bir hormonal dengesizlik yarattığını dile getirdi. Yalnız yaşadığı için normal bir insandan daha fazla vakti olduğunu da ekleyen ünlü modelin en çok etkilendiği yazarlar arasında Bedri Ruhselman ve çocukluğundan beri sevdiği Gülten Dayıoğlu var.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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