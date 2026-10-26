Yıllardır Uykusuzlukla Boğuşan Didem Soydan'ın 42 Yaşına Kadar Okuduğu Kitap Sayısı Ortaya Çıktı!

Ünlü model bu dengeyi çocukluğundan beri öğrendiği bir beceriye bağladı ve Destek 1 düzeyinde otizm tanısı aldığını, üstelik yüksek kamuflaj denen seviyede olduğunu söyledi. İlk kez 3,5 yaşındayken uzmana götürüldüğünü anlatan Soydan, küçükken hiperaktivitenin yanı sıra kontrol etmekte zorlandığı yoğun duygusal tepkiler, uyku ve bağırsak sorunları yaşadığını aktardı.

Ergenlikle birlikte ağır bir öğrenme güçlüğünün de başladığını söyleyen Soydan, o dönemi 'Birisi 10 defada maksimum öğreniyorsa ben gerçekten bazen 90 tekrar yapmak zorunda olduğumu bilirim' sözleriyle özetledi. 20'li yaşlarından bu yana farklı psikiyatrist ve psikologlarla çalıştığını anlatan ünlü model, bunu açıkça söyleyebilmek için önce ne kadar disiplinli olduğunu ve duygusal hayatının işini hiç etkilemediğini kanıtlaması gerektiğini hissettiğini de ekledi.

Tanıdan ilk kez Mayıs ayında Umut Ceylan'ın No Filter programında söz eden Soydan, Sahici'de konuya daha geniş bir çerçeveden baktı ve 'Hepimiz spektrumda bir yerlerdeyiz' diyerek kimsenin otizmli ya da bipolar diye etiketlenmemesi gerektiğini vurguladı. Kendi seviyesindeki insanların eğitim, ilgi ve destekle hayatlarını rahatça sürdürebildiğini söyleyen Soydan'ın bu disiplinli yanı, kitaplarla kurduğu ilişkide de kendini gösteriyor.