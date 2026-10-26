Yıllardır Uykusuzlukla Boğuşan Didem Soydan'ın 42 Yaşına Kadar Okuduğu Kitap Sayısı Ortaya Çıktı!
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Ayşe Arman'la Sahici'nin son konuğu Didem Soydan, evlilik kurallarıyla gündeme oturduğu sohbette çok daha kişisel bir konuyu da uzun uzun anlattı. Ünlü model, çocukluğundan beri hayatının bir parçası olan otizm tanısından, yıllardır yakasını bırakmayan uyku probleminden ve kitaplarla kurduğu sıkı bağdan bahsetti. Not defterine tek tek işlediği kitapların sayısı ise Ayşe Arman'ı bile hayrete düşürdü.
Kaynak: Ayşe Arman'la Sahici
Didem Soydan, Diesel mağazasında keşfedilip podyumlara uzanan kariyeriyle yıllardır magazin gündeminin değişmez ismi.
Didem Soydan, Destek 1 düzeyinde otizm tanısı aldığını ve yüksek kamuflajla büyüdüğünü anlattı.
Didem Soydan, 42 yaşına kadar not alarak okuduğu 840 kitabı ve uykusuz gecelerini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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