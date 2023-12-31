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Yılbaşına Özel Yeşil ve Kırmızı Kombinli Çiftlerin Rol Aldığı Sıcacık Hissettiren En İyi Filmler

Yılbaşına Özel Yeşil ve Kırmızı Kombinli Çiftlerin Rol Aldığı Sıcacık Hissettiren En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:01

Yılbaşı kutlamalarında kırmızı ve yeşil renkler önemli bir yere sahiptir. Bu renkler sadece sezonun ruhunu yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda bize güven ve huzur hissi de verir. Çiftler de bu özel geceyi birlikte kutlarken sıklıkla kırmızı ve yeşil renklerde giyinmeyi tercih ederler. Biz de sizler için kırmızı ve yeşil kombinle giyinmiş çiftlerin yer aldığı yılbaşı filmlerini derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. A Christmas Blessing, 2023

25. A Christmas Blessing, 2023

IMDb: 4.6 

Özet: Ünlü TV yıldızı Mandy Gilmore, 142 Michelin yıldızlı restoranın tamamında yemek yiyerek dünyayı dolaşma planlarıyla hit mutfak dizisi A World of Food'a veda ediyor. Mandy, Paris'e gitmeden önce Milwaukee'ye uğrar ve ölen teyzesinin gıda kileri Angel's Fare'in tapusunu yakın zamanda komşu işletme sahibi Adam Carraway'den satın alır. Basit bir işlem. Ta ki kiler gönüllüsü Otto Nessen, Susie Teyze'nin yemek pişirme aşkının aslında besleme aşkı olduğunu herkese hatırlatana ve en çok ihtiyacı olanlar için bir bayram ziyafetine daha ilham verene kadar. Çobanpüsküllerini çıkarın! Çünkü şimdi küçük bir Noel'e ihtiyacımız var. 

Oyuncular: Ryan Beil, Laura Bertram, Lala Nicole Black 

Yönetmenler: Stacie Davis, David Winning

24. See You Next Christmas, 2021

24. See You Next Christmas, 2021

IMDb: 5.5  

Özet: Annie ve Tom Clark her yıl 'Clarkmas' adında bir tatil partisi düzenlemektedir. Bu parti, onların dağınık arkadaş grubu için vazgeçilmez bir etkinlik haline gelmiştir. Kronik bekâr Natalie ve Logan her yıl partide karşılaşmaya devam edince, belki de birbirleri için yaratılmış olup olmadıklarını merak etmeye başlarlar. 

Oyuncular: Elizabeth Guest, AJ Meijer, Vin Vescio 

Yönetmen: Christine Weatherup

23. Christmas by Chance, 2020

23. Christmas by Chance, 2020

IMDb: 6.1 

Özet: Zengin ve popüler bir girişimci, kız arkadaşı için mükemmel bir evlenme teklifi hazırlamasına yardımcı olması için Gifts by Chance adlı zor durumdaki bir dükkânın sahibi olan Chance Hazelton'ı işe alır. 

Oyuncular: Winny Clarke, Jacob Blair, Celine Tsai 

Yönetmen: Andrew Cymek

22. Christmas Plus One, 2022

22. Christmas Plus One, 2022

IMDb: 6.2 

Özet: Cara ve Amy kardeşler gelecek Noel'e kadar ruh eşlerini bulmak için bir anlaşma yaptıklarında, bu kadar başarılı olmayı beklemiyorlardı! Bir yıl sonra, Amy'nin kış düğünü yaklaşır ve Cara sonunda kendi mükemmel erkeğini bulur ve onu artı bir olarak davet eder. Ancak numarasını hemen kaybettikten sonra tüm umutlarını yitirir. Noel dileğini gerçekleştirmek için onu zamanında bulabilecek midir? Yoksa aşkın Cara için başka planları mı vardır? 

Oyuncular: Emily Alatalo, Corey Sevier, Andrew Bushell 

Yönetmen: Meeshelle Neal

21. In Merry Measure, 2022

21. In Merry Measure, 2022

IMDb: 6.4 

Özet: Pop yıldızı Darcy, Noel'i kız kardeşi ve yeğeniyle geçirmek için eve döndüğünde, beklenmedik bir şekilde kendini bir zamanlar rakibi olan Adam'la birlikte lise korosuna koçluk yaparken bulur. 

Oyuncular: Patti Murin, Brendan Penny, Jennifer Robertson 

Yönetmen: Paula Elle

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20. Holiday Hearts, 2019

20. Holiday Hearts, 2019

IMDb: 6.5 

Özet: Yıllık Noel partisini planlayan Peyton, Ben ile birlikte bir arkadaşının kızına bakmak zorunda kalır. Noel ruhlarını bulurken, yol boyunca biraz romantizm olacak mıdır? 

Oyuncular: Ashley Williams, Paul Campbell, Payton Lepinski 

Yönetmen: Allan Harmon

19. Falling for You, 2018

19. Falling for You, 2018

IMDb: 6.6 

Özet: Küçük bir New England kasabasının radyo istasyonu yöneticisi, bir bağış toplama etkinliği planlarken, dizüstü bilgisayarının ekranının ötesini göremeyen ziyaretçi bir iş adamıyla tanışır; ta ki onu, istasyonu kurtarmaya yardımcı olmak için bekârlığa veda partisine katılmaya ikna edene kadar. 

Oyuncular: Taylor Cole, Tyler Hynes, Lini Evans 

Yönetmen: Peter DeLuise

18. Snow Bride, 2013

18. Snow Bride, 2013

IMDb: 6.7 

Özet: Bir muhabir, ünlü bir politikacı ailenin en büyük oğluyla bir dağ evinde karşılaşınca, Noel'de ailesinin gözünden düşmemek için onun kız arkadaşıymış gibi davranmak zorunda kalır. İşini kurtarmak için ünlü aileyle ilgili haber değeri taşıyan haberleri gizlice ifşa mı etmeli yoksa gerçekten aşık olduğuna mı güvenmelidir?  

Oyuncular: Katrina Law, Jordan Belfi, Patricia Richardson 

Yönetmen: Bert Kish

17. Window Wonderland, 2013

17. Window Wonderland, 2013

IMDb: 6.7 

Özet: Noel sezonu hızla yaklaşırken, büyük mağaza vitrin dekoratörü Sloan Van Doren, kısa süre önce boşalan baş vitrin tasarımcısı pozisyonunu devralmayı ummaktadır ancak rakibi Jake Dooley'e karşı kendini kanıtlaması gerektiğini fark eder. İkili rekabet ederken düşündüklerinden daha fazla ortak noktaları olabileceğini fark ederler.  

Oyuncular: Chyler Leigh, Paul Campbell, Naomi Judd 

Yönetmen: Michael M. Scott

16. Love at the Thanksgiving Day Parade, 2012

16. Love at the Thanksgiving Day Parade, 2012

IMDb: 6.7 

Özet: Chicago yıllık Şükran Günü geçit töreni için hazırlanırken, geçit töreni koordinatörü Emily Jones, geçit töreninin mali durumunu analiz etmesi için zengin bir yeni kalkınma danışmanı olan Henry Williams'ın getirilmesiyle şok olur. 

Oyuncular: Autumn Reeser, Antonio Cupo, April Telek 

Yönetmen: Ron Oliver

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15. The Sons of Mistletoe, 2001

15. The Sons of Mistletoe, 2001

IMDb: 6.7 

Özet: Erkek çocuklara yönelik bir koruyucu aile, hayırseverinin ölümü üzerine kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 

Oyuncular: Roma Downey, George Newbern, Scott Terra 

Yönetmen: Steven Robman

14. Ms. Christmas Comes to Town, 2023

14. Ms. Christmas Comes to Town, 2023

IMDb: 6.8 

Özet: Bir alışveriş kanalı sunucusu olan Bayan Noel'e ölümcül bir teşhis konulduğunda, Noel neşesini yaymak için çok şehirli bir geziye çıkar. 

Oyuncular: Erica Durance, Barbara Niven, Brennan Elliott 

Yönetmen: Jason Bourque

13. The Christmas Ornament, 2013

13. The Christmas Ornament, 2013

IMDb: 6.8 

Özet: Yeni dul kalan Kathy, bu Noel'de salonları süslemekten ve ağacı budamaktan kaçınmayı planlamakta, ölen kocasının anılarını canlandıracak her şeyden uzak durmaya çalışmaktadır. Kathy, yakışıklı Noel ağacı dükkânı sahibi Tim ile tanıştığında, aralarındaki inkar edilemez kimya ve Tim'in ona verdiği umudu simgeleyen bir süs, Kathy'nin sezonun sevinçlerine yeniden açılmasına yardımcı olur. 

Oyuncular: Kellie Martin, Cameron Mathison, Jewel Staite 

Yönetmen: Mark Jean

12. Karen Kingsbury’s Maggie’s Christmas Miracle, 2017

12. Karen Kingsbury’s Maggie’s Christmas Miracle, 2017

IMDb: 6.9 

Özet: Bekâr bir anne olan Maggie, kariyeri ve oğlu Jordan arasında denge kurmak zorundadır. Jordan okulda ona yardımcı olması için Casey adında bir öğretmen bulur ve Casey bir baba figürü gibi olur. Acaba üçü mutluluğu ve aşkı bir kez daha bulabilecek midir? 

Oyuncular: Jill Wagner, Luke Macfarlane, Lauren Guci 

Yönetmen: Michael Robison

11. A Season for Family, 2023

11. A Season for Family, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Maddie'nin evlatlık oğlu, başka bir aileye evlatlık verilen kardeşi Cody ile tanışmak isterken, Cody'nin babası buna hazır değildir. 

Oyuncular: Brendan Penny, Stacey Farber, Benjamin Jacobson 

Yönetmen: Kevin Fair

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10. Holiday for Heroes, 2019

10. Holiday for Heroes, 2019

IMDb: 7.0 

Özet: Bir kadın ve bir asker, dünyaları çarpışmadan önce bir yıl boyunca mektuplaşırlar. 

Oyuncular: Melissa Claire Egan, Marc Blucas, Latarsha Rose 

Yönetmen: Clare Niederpruem

9. Time for You to Come Home for Christmas, 2019

9. Time for You to Come Home for Christmas, 2019

IMDb: 7.0 

Özet: Yeni dul kalmış bir kadın, oğluyla birlikte Noel için Virginia'daki memleketine gider. Yolda, yine aynı yere giden bir adamla tanışırlar. Birlikte vakit geçirmeye devam ettikçe ikili yakınlaşır. 

Oyuncular: Alison Sweeney, Lucas Bryant, Kiefer O'Reilly 

Yönetmen: Terry Ingram

8. Mystery on Mistletoe Lane, 2023

8. Mystery on Mistletoe Lane, 2023

IMDb: 7.1 

Özet: Yeni bir kasabaya taşınan Heidi ve çocukları, yerel tamircinin yardımıyla bir Noel gizemini keşfederler. 

Oyuncular: Victor Webster, Erica Cerra, Fred Henderson 

Yönetmen: Allan Harmon

7. Christmas by Starlight, 2020

7. Christmas by Starlight, 2020

IMDb: 7.1 

Özet: Bir avukat olan Annie, bu tatil sezonunda sevdiklerine yardım etmek zorundadır. Ailesinin restoranı Starlight Café'nin yıkılması planlanmaktadır. Bu işten sorumlu imar şirketinin varisi William, Annie'ye beklenmedik bir teklifte bulunur: Annie bir hafta boyunca, babasının pahalıya mal olan bazı hataların ardından işe almasını talep ettiği hukuk danışmanı olarak 'görünürse' kafeyi bağışlayacaktır. 

Oyuncular: Kimberley Sustad, Paul Campbell, Darren Martens 

Yönetmen: Gary Yates

6. A Bramble House Christmas, 2017

6. A Bramble House Christmas, 2017

IMDb: 7.1 

Özet: Finn Conrad, babasının mirasını düzenlerken, adamın bir hemşireye neden 50.000 dolar bıraktığından şüphelenmeye başlar. Babası onu ölmeden önce iki aydan daha az bir süredir tanımaktadır. Noel'den hemen önce Finn, ailesinin parası olduğunu düşündüğü şeyi geri almak ister ve hemşirenin yakın zamanda devraldığı yatak ve kahvaltıyı araştırmak için gizli göreve gider. Finn, Willa'yla tanıştığında, onun hiç de dolandırıcı bir servet avcısı olmadığını, parayı iyi bir şekilde kullanan ihtiyaç sahibi bir kadın olduğunu keşfeder. Finn'in gerçek kimliğini öğrenmesi, Willa'nın ona bir daha güvenmesini engelleyebilecek midir? 

Oyuncular: Autumn Reeser, David Haydn-Jones, Liam Hughes 

Yönetmen: Steven R. Monroe

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5. On the 12th Date of Christmas, 2020

5. On the 12th Date of Christmas, 2020

IMDb: 7.2 

Özet: Birbiriyle uyumsuz görünen iki oyun tasarımcısı, 'Noel'in 12 Günü' temalı, şehir çapında romantik bir çöpçü avı yaratmak için bir araya gelir. 

Oyuncular: Mallory Jansen, Tyler Hynes, Cherissa Richards 

Yönetmen: Gary Yates

4. My Christmas Guide, 2023

4. My Christmas Guide, 2023

IMDb: 7.2 

Özet: Bir üniversite profesörü, görme yetisini kaybettikten sonra bir rehber köpek eğitmeniyle bağlantı kurar ve bir gören göz köpeği sahiplenir. 

Oyuncular: Amber Marshall, Ben Mehl, Ava Weiss 

Yönetmen: Max McGuire

3. Ghosts of Christmas Always, 2022

3. Ghosts of Christmas Always, 2022

IMDb: 7.5 

Özet: Katherine, Şimdiki Noel'in Hayaletidir ve bir ruha, Peter'a, Noel ruhunu yeniden keşfetmesi için yardım etmelidir. Ancak bu yıl alışılmadık bir şey vardır. 

Oyuncular: Kim Matula, Ian Harding, Beth Leavel 

Yönetmen: Rich Newey

2. Signed, Sealed, Delivered for Christmas, 2014

2. Signed, Sealed, Delivered for Christmas, 2014

IMDb: 7.5 

Özet: Noel'den önce son mektubu teslim etmekle görevli postane dedektiflerinin sevilen dörtlüsü -Oliver, Shane, Rita ve Norman- Noel Baba'nın postasını yönlendirmek için gece gündüz çalışırken Oliver eski Pazar okulu öğretmeniyle karşılaşır. Aziz Nick'e değil de Tanrı'ya yazılmış duygusal bir son dakika ricası aldıklarında, küçük bir kızın Noel sevincini kaybetmemesini sağlamak için kendi seyahat planlarını ertelemek zorunda kalırlar; Oliver ve Shane de her biri acı dolu tatil anılarıyla yüzleşirken bulmaya çalıştıkları bir şeydir bu. Gizemli bir postane gönüllüsü olan Jordan'ın küçük bir rehberliğiyle Postacılar, bu Noel arifesinde birden fazla mucizenin parçası olduklarını keşfettiklerinde herkesten çok şaşırırlar. 

Oyuncular: Eric Mabius, Kristin Booth, Yan-Kay Crystal Lowe 

Yönetmen: Kevin Fair

1. Five More Minutes, 2021

1. Five More Minutes, 2021

IMDb: 7.5 

Özet: Bir kadının Noel dileği, merhum büyükbabasının günlüğü ortaya çıkıp anlatılmamış bir aşkı ortaya çıkardığında beklenmedik bir şekilde yanıtlanır. 

Oyuncular: Nikki Deloach, David Haydn-Jones, Sherry Miller 

Yönetmen: Linda-Lisa Hayter

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