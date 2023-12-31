Yılbaşına Özel Yeşil ve Kırmızı Kombinli Çiftlerin Rol Aldığı Sıcacık Hissettiren En İyi Filmler
Yılbaşına Özel Yeşil ve Kırmızı Kombinli Çiftlerin Rol Aldığı Sıcacık Hissettiren En İyi Filmler
Yılbaşı kutlamalarında kırmızı ve yeşil renkler önemli bir yere sahiptir. Bu renkler sadece sezonun ruhunu yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda bize güven ve huzur hissi de verir. Çiftler de bu özel geceyi birlikte kutlarken sıklıkla kırmızı ve yeşil renklerde giyinmeyi tercih ederler. Biz de sizler için kırmızı ve yeşil kombinle giyinmiş çiftlerin yer aldığı yılbaşı filmlerini derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. A Christmas Blessing, 2023
24. See You Next Christmas, 2021
23. Christmas by Chance, 2020
22. Christmas Plus One, 2022
21. In Merry Measure, 2022
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20. Holiday Hearts, 2019
19. Falling for You, 2018
18. Snow Bride, 2013
17. Window Wonderland, 2013
16. Love at the Thanksgiving Day Parade, 2012
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15. The Sons of Mistletoe, 2001
14. Ms. Christmas Comes to Town, 2023
13. The Christmas Ornament, 2013
12. Karen Kingsbury’s Maggie’s Christmas Miracle, 2017
11. A Season for Family, 2023
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10. Holiday for Heroes, 2019
9. Time for You to Come Home for Christmas, 2019
8. Mystery on Mistletoe Lane, 2023
7. Christmas by Starlight, 2020
6. A Bramble House Christmas, 2017
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5. On the 12th Date of Christmas, 2020
4. My Christmas Guide, 2023
3. Ghosts of Christmas Always, 2022
2. Signed, Sealed, Delivered for Christmas, 2014
1. Five More Minutes, 2021
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