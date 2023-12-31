Yılbaşına Özel Yeşil ve Kırmızı Kombinli Çiftlerin Rol Aldığı Sıcacık Hissettiren En İyi Filmler

IMDb: 6.2

Özet: Cara ve Amy kardeşler gelecek Noel'e kadar ruh eşlerini bulmak için bir anlaşma yaptıklarında, bu kadar başarılı olmayı beklemiyorlardı! Bir yıl sonra, Amy'nin kış düğünü yaklaşır ve Cara sonunda kendi mükemmel erkeğini bulur ve onu artı bir olarak davet eder. Ancak numarasını hemen kaybettikten sonra tüm umutlarını yitirir. Noel dileğini gerçekleştirmek için onu zamanında bulabilecek midir? Yoksa aşkın Cara için başka planları mı vardır?

Oyuncular: Emily Alatalo, Corey Sevier, Andrew Bushell

Yönetmen: Meeshelle Neal