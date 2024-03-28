Yerel Seçimlere Saatler Kala Ege'nin İncisi İzmir'in Siyasi ve Kültürel Tarihinde Bir Yolculuğa Hazır Mısınız?
Yerel Seçimlere Saatler Kala Ege'nin İncisi İzmir'in Siyasi ve Kültürel Tarihinde Bir Yolculuğa Hazır Mısınız?
Ülkemizin en nadide şehirlerinden Ege’nin İncisi İzmir’in 100 yıllık öyküsüyle huzurlarınızdayız.
Yerel Seçimlere çok kısa bir süre kala; İzmir’in tarihi, siyasi, kültürel köklerinde bir yolculuğa çıkıyoruz.
Bakalım İzmir’de toplumun düşüncelerini ve siyasi reflekslerini belirleyen faktörler neler olmuş?
İzmir'i hangi yerel yöneticiler ve siyasi partiler yönetmiş?
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Ege’nin incisinde insan medeniyetinin izlerine 4 bin yıl öncesinde rastlanıyor. Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon’un ana vatanı olan İzmir’in yakın tarihteki konumu da oldukça önemli.
Birinci Dünya Savaşı sonrası galip devletler tarafından paylaşılan İzmir’in hangi ülkeye verileceği başlı başına bir meseleydi. 15 Mayıs 1919’da Yunan Ordusu’nun İzmir’e çıkması, Anadolu’da yeşeren Türk Kurtuluş Hareketi’ni kamçıladı.
. İzmir şehrinde 1970’lere kadar merkez sağ partiler hep güçlü gözüktü. Kuşkusuz Demokrat Parti’nin idam edilen genel başkanı Adnan Menderes’in İzmir’in komşusu Aydın’ın köklü bir çiftçi ailesinden geliyor olmasının da bu kültüre bir etkisi vardı.
Kosova’dan İzmir’e göç eden bir aileden gelen, aile köklerini de soyisminde taşıyan Ahmet Piriştina, 1991’de DSP’den milletvekili adayı olarak siyasetle tanıştı. 94 Yerel Seçimleri sonrası belediye Meclis üyesi oldu.
Değişim Sürecek sloganıyla oylarını yükselterek girdiği 2004 seçimlerini bu sefer CHP adayı olarak kazandı. İzmir için yapmak istediği daha çok hizmet olan Piriştina, 2004’te yeniden seçildikten sadece iki ay sonra, ani bir kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu.
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İzmir, Ak Parti iktidarının mutlak dominasyonu altında geçen 2000’li yıllarda CHP’nin en büyük hazinesi ve gücü olarak kabul edildi. Bilhassa Körfez kıyısında kalan Karşıyaka, Konak, Narlıdere, Çiğli gibi ilçelerde CHP’nin oy oranları %70’leri aştı.
Bunun bilincinde olan iktidar partisi ise İzmir’de hep çok güçlü adaylar çıkarttı. 2014 yılında Binali Yıldırım, 2019 yılında Nihat Zeybekçi, 2024 yılında Hamza Dağ; Ak Parti’nin İzmir adayları oldular.
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