Yerel Seçimlere Saatler Kala Ege'nin İncisi İzmir'in Siyasi ve Kültürel Tarihinde Bir Yolculuğa Hazır Mısınız?

Tüm bu çabaların neticesinde 9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Direniş Hareketi başarıya ulaştı ve İzmir geri alındı.

Aynı günlerde İzmir’de çıkan büyük yangında şehrin çok önemli bir bölümü küle dönüştü.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Rum Toplumu mübadele ile Yunanistan’ın yolunu tuttu. Onların evlerine ise Yunanistan’dan gönderilen Türkler yerleştirildi.

Böylece erken cumhuriyet döneminin İzmir demografisi de belli olmuş oldu.