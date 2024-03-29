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Yeni Şafak'ın Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Müjdesi Haberi Seçim Döneminin Fitilini Ateşledi

Yeni Şafak'ın Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Müjdesi Haberi Seçim Döneminin Fitilini Ateşledi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.03.2024 - 14:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta vatandaşla buluştu. 'Göktepe 1' isimli yeni kuyuda ilave bir rezerv aradıklarını belirtti. Ancak haberin seçim öncesine denk gelmesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

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Üstü zengin altı da rezerv açısından fakir topraklarımız için yeni enerji kaynakları çok önemli. Tabii ekonomik açıdan faydamıza olması gereken bu durumun haberleştirilmesi de ata sporu.

Üstü zengin altı da rezerv açısından fakir topraklarımız için yeni enerji kaynakları çok önemli. Tabii ekonomik açıdan faydamıza olması gereken bu durumun haberleştirilmesi de ata sporu.

Bu tip sevindirici haberler seçim dönemlerinde daha da bir sıklaşıyor. Hatta gaza gelip periyodik tablo bulanlar oluyor.

Bu tip sevindirici haberler seçim dönemlerinde daha da bir sıklaşıyor. Hatta gaza gelip periyodik tablo bulanlar oluyor.

Tabii bulunan petrolün teknik detayları da meydanlarda paylaşılıyor.

Tabii bulunan petrolün teknik detayları da meydanlarda paylaşılıyor.

Yeni Şafak da bakan Bayraktar'ın açıklamalarından yola çıkarak bu müjdeyi sayfasına taşıdı. Ancak seçim öncesi olması kafaları karıştırdı.

Yeni Şafak da bakan Bayraktar'ın açıklamalarından yola çıkarak bu müjdeyi sayfasına taşıdı. Ancak seçim öncesi olması kafaları karıştırdı.

İşte adminin gizlemek zorunda kaldığı tepkiler...

İşte adminin gizlemek zorunda kaldığı tepkiler...
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rcpbyrm

çok şükür lozan bitti ve madenlerimiz ortaya çıkmaya başladı. şimdi dıj güçler korksun !

SsS

bu seçimde bişey rezervi çıkmadı diye ülser oluyodum. oh be

mamamia

yüreğimize su serptiler. yalnız ben bu sefer daha farklı bir şey bekliyordum jelibon bulduk, altın bulduk, doğalgaz ve petrol bulduk marşmelov beklerdim

Fatih Kaya

Enerji bakanliginin haberi var mi ki. Yeni safak kalem muhendisleri buldu sanirsam :)