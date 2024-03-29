Yeni Şafak'ın Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Müjdesi Haberi Seçim Döneminin Fitilini Ateşledi
Yeni Şafak'ın Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Müjdesi Haberi Seçim Döneminin Fitilini Ateşledi
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Üstü zengin altı da rezerv açısından fakir topraklarımız için yeni enerji kaynakları çok önemli. Tabii ekonomik açıdan faydamıza olması gereken bu durumun haberleştirilmesi de ata sporu.
Bu tip sevindirici haberler seçim dönemlerinde daha da bir sıklaşıyor. Hatta gaza gelip periyodik tablo bulanlar oluyor.
Tabii bulunan petrolün teknik detayları da meydanlarda paylaşılıyor.
Yeni Şafak da bakan Bayraktar'ın açıklamalarından yola çıkarak bu müjdeyi sayfasına taşıdı. Ancak seçim öncesi olması kafaları karıştırdı.
İşte adminin gizlemek zorunda kaldığı tepkiler...
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çok şükür lozan bitti ve madenlerimiz ortaya çıkmaya başladı. şimdi dıj güçler korksun !
bu seçimde bişey rezervi çıkmadı diye ülser oluyodum. oh be
yüreğimize su serptiler. yalnız ben bu sefer daha farklı bir şey bekliyordum jelibon bulduk, altın bulduk, doğalgaz ve petrol bulduk marşmelov beklerdim
Enerji bakanliginin haberi var mi ki. Yeni safak kalem muhendisleri buldu sanirsam :)