Yeni Şafak'ın Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Müjdesi Haberi Seçim Döneminin Fitilini Ateşledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta vatandaşla buluştu. 'Göktepe 1' isimli yeni kuyuda ilave bir rezerv aradıklarını belirtti. Ancak haberin seçim öncesine denk gelmesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı.