Yeni Fobi Hayırlı Olsun: İlginç Sesler Duyduğunu Söyleyen Kadının Kulağından Örümcek Çıktı

Tuhaf sesler duyduğu için kızının kulağına oksijenli su dökme teklifini kabul eden yaşlı kadın gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kulağından örümcek çıkan kadın çığlık atarken, kızı ise 'Sana söylemiştim, bu bir örümcek.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaşlı bir kadın, kulağında tuhaf sesler duyduğunu söyleyerek kızından yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızının kulağına oksijenli su dökme teklifini kabul eden yaşlı kandın, kulağından örümcek çıktığını görünce şok oldu. Çığlık atan kadına, kızı 'Sana söylemiştim, bu bir örümcek.' dedi. İşte o anlar; 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın