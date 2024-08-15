Yeni Fobi Hayırlı Olsun: İlginç Sesler Duyduğunu Söyleyen Kadının Kulağından Örümcek Çıktı

Tuhaf sesler duyduğu için kızının kulağına oksijenli su dökme teklifini kabul eden yaşlı kadın gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kulağından örümcek çıkan kadın çığlık atarken, kızı ise 'Sana söylemiştim, bu bir örümcek.' dedi.