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Yeni Fobi Hayırlı Olsun: İlginç Sesler Duyduğunu Söyleyen Kadının Kulağından Örümcek Çıktı

Yeni Fobi Hayırlı Olsun: İlginç Sesler Duyduğunu Söyleyen Kadının Kulağından Örümcek Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 15:40

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Tuhaf sesler duyduğu için kızının kulağına oksijenli su dökme teklifini kabul eden yaşlı kadın gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kulağından örümcek çıkan kadın çığlık atarken, kızı ise 'Sana söylemiştim, bu bir örümcek.' dedi. 

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaşlı bir kadın, kulağında tuhaf sesler duyduğunu söyleyerek kızından yardım istedi.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde yaşlı bir kadın, kulağında tuhaf sesler duyduğunu söyleyerek kızından yardım istedi.

Kızının kulağına oksijenli su dökme teklifini kabul eden yaşlı kandın, kulağından örümcek çıktığını görünce şok oldu. Çığlık atan kadına, kızı 'Sana söylemiştim, bu bir örümcek.' dedi. İşte o anlar; 🎥

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