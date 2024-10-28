Yediği Çikolatalardan Tatmin Olmayınca Dubai Çikolatası'nı Bulan Kadın Açıkladı: "Baklavadan Esinlendik"

Ülkedeki Duabi Çikolatası'nı bilmeyen yoktur. Sadece sosyal medyada değil kafamızı nereye çevirsek Dubai Çikolatası'na rastlıyoruz. İnsanlar bu çikolataya ulaşmak için metrelerce kuyruk bekliyor, market raflarını boşaltıyor. Peki nereden çıktı bu Dubai Çikolatası?
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Dubai çikolatasını yapan Sarah Hamouda, verdiği bir röportajda, hamileliği sırasında canının çikolata istediğini ama yediği hiçbir çikolatanın kendisini tatmin etmemesi üzerine Dubai çikolatasını yaptığını söyledi.
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Aslında viral olan dışında pek çok çeşidi olan çikolatalardan birinin yapımında 'baklava'dan esinlendiklerini söyleyen Hamouda, "Neden Dubai ?" sorusuna da "Duabi fırsatlar ülkesi" cevabını verdi.
İşte o video;
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