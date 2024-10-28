Yediği Çikolatalardan Tatmin Olmayınca Dubai Çikolatası'nı Bulan Kadın Açıkladı: "Baklavadan Esinlendik"

Ülkedeki Duabi Çikolatası'nı bilmeyen yoktur. Sadece sosyal medyada değil kafamızı nereye çevirsek Dubai Çikolatası'na rastlıyoruz. İnsanlar bu çikolataya ulaşmak için metrelerce kuyruk bekliyor, market raflarını boşaltıyor. Peki nereden çıktı bu Dubai Çikolatası?