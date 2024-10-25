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Altın Rekordan Rekora Koşarken Bir Kadın Gerçek Altınlarla Dilan Polat'ı Kıskandıracak Bir Tırnak Yaptırdı

Altın Rekordan Rekora Koşarken Bir Kadın Gerçek Altınlarla Dilan Polat'ı Kıskandıracak Bir Tırnak Yaptırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 19:01

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Protez tırnak uygulaması son dönemin modası. Bu alanda pek çok çılgın tasarıma da rastladık. Yenebilir tırnaklardan, bahçe ilhamlı tırnak tasarımlarına kadar ilginç tasarımlara şahit olduk. Elbette bu tasarımların bir de maliyet kısmı var. Bir kadın bugüne kadarki tüm tasarımları unutturdu.

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Altın rekordan rokara koşuyor bildiğiniz üzere. Tam bu dönemde bir kadın tırnaklarında gerçek altınlar kullanarak bir tasarım yaptırdı.

Altın rekordan rokara koşuyor bildiğiniz üzere. Tam bu dönemde bir kadın tırnaklarında gerçek altınlar kullanarak bir tasarım yaptırdı.

İzlerken hesap yapmaya çalışacağınız o videoya "Dilan Polat görmesin" yorumları yapıldı.

İzlerken hesap yapmaya çalışacağınız o videoya "Dilan Polat görmesin" yorumları yapıldı.

İşte o tırnaklar;

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