Altın Rekordan Rekora Koşarken Bir Kadın Gerçek Altınlarla Dilan Polat'ı Kıskandıracak Bir Tırnak Yaptırdı

Protez tırnak uygulaması son dönemin modası. Bu alanda pek çok çılgın tasarıma da rastladık. Yenebilir tırnaklardan, bahçe ilhamlı tırnak tasarımlarına kadar ilginç tasarımlara şahit olduk. Elbette bu tasarımların bir de maliyet kısmı var. Bir kadın bugüne kadarki tüm tasarımları unutturdu.