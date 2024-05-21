Yaşanmış Olaylardan İlham Alan ve Bizi Derinden Etkileyen 20 İyi Film
Yaşanmış Olaylardan İlham Alan ve Bizi Derinden Etkileyen 20 İyi Film
Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-movi...
Ekranda izleyip büyülendiğimiz hikayelerin gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlendiğini bilmek bizi her zaman etkiler. Peki siz bu dikkat çekici biyografilerden yürek burkan dramalara kadar gerçek hikayelere dayanan filmlerin kaçını izlediniz?
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1. Schindler's List (1993)
2. Goodfellas (1990)
3. The Great Escape (1963)
4. A Beautiful Mind (2001)
5. Catch Me If You Can (2002)
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6. Dead Poets Society (1989)
7. Titanic (1997)
8. Tombstone (1993)
9. Walk The Line (2005)
10. Remember The Titans (2000)
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11. Hidden Figures (2016)
12. Glory (1989)
13. Apollo 13 (1995)
14. Black Hawk Down (2001)
15. Philadelphia (1993)
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16. Coal Miner's Daughter (1980)
17. Erin Brockovic (2000)
18. The Diary Of Anne Frank (1959)
19. Good Morning Vietnam (1987)
20. A League of Their Own (1992)
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