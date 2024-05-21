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Yaşanmış Olaylardan İlham Alan ve Bizi Derinden Etkileyen 20 İyi Film

Yaşanmış Olaylardan İlham Alan ve Bizi Derinden Etkileyen 20 İyi Film

film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 09:01

Ekranda izleyip büyülendiğimiz hikayelerin gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlendiğini bilmek bizi her zaman etkiler. Peki siz bu dikkat çekici biyografilerden yürek burkan dramalara kadar gerçek hikayelere dayanan filmlerin kaçını izlediniz?

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-movi...
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1. Schindler's List (1993)

1. Schindler's List (1993)

IMDb: 9.0

Schindler'in karakterinin karmaşıklığına inen film, onun fırsatçı birinden insan hakları için duyarlı birine dönüşümünü vurgular. Dokunaklı ve müthiş oyunculuklarla insanın dayanıklılığını anlatan bu film Holokost'tan kurtulanların dehşet verici deneyimlerini seyirciye aktarıyor.

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennesü Ben Kingsley

Yönetmen: Steven Spielberg

2. Goodfellas (1990)

2. Goodfellas (1990)

IMDb: 8.7

Nicholas Pileggi'nin Wiseguy kitabına dayanan film, mafyanın iç işleyişini, iş planlarını ve şiddet eğilimlerini detaylı bir şekilde anlatan sürükleyici bir hikaye örgüsünden oluşuyor.

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Yönetmen: Martin Scorsese

3. The Great Escape (1963)

3. The Great Escape (1963)

IMDb: 8.2

Film, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kampından kaçış planı düzenleyen mahkumların dehşet verici hikayesini anlatıyor. Gerilim ve heyecanın yoğun olduğu The Great Escape sinema tarihinin en ikonik savaş filmlerinden biri oldu.

Oyuncular: Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough

Yönetmen: John Sturges

4. A Beautiful Mind (2001)

4. A Beautiful Mind (2001)

IMDb: 8.2

Matematikçi John Nash'in hikayesini entelektüel, duygusal ve psikolojik yönleriyle izlediğimiz film, klasikler arasında yer alıyor.

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

Yönetmen: Ron Howard

5. Catch Me If You Can (2002)

5. Catch Me If You Can (2002)

IMDb: 8.1

İzleyiciye büyüleyici bir sinematik deneyim sunan bu film; milyonlarca dolar değerinde çek düzenlerken pilot, doktor ve avukat gibi başarıyla rol yapmayı başaran bir dolandırıcı olan Frank Abagnale Jr.'ın olağanüstü yaşamını anlatıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks,Christopher Walken

Yönetmen: Steven Spielberg

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6. Dead Poets Society (1989)

6. Dead Poets Society (1989)

IMDb: 8.1

Film, her sahneye bilgelik, mizah ve tutku katarak bizi derinden etkilerken;  Robin Williams'ın performansı edebiyatın dönüştürücü gücünün ve anı yaşamanın önemini dokunaklı bir hale getiriyor.

Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

Yönetmen: Peter Weir

7. Titanic (1997)

7. Titanic (1997)

IMDb: 7.9

Muhteşem görseller, unutulmaz müzik ve sürükleyici anlatısıyla film Jack ve Rose'un aşkını dram ve romantizmle birlikte seyirciye aktarıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

8. Tombstone (1993)

8. Tombstone (1993)

IMDb: 7.8

O.K. Corral çatışmasını anlatan bu Western film, Earp kardeşleri ve Doc Holliday'in Arizona'nın Tombstone kasabasında kanun ve düzeni sağlamak için güçlerini birleştirmesini anlatıyor.

Oyuncular: Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliot

Yönetmen: George P. Cosmatos

9. Walk The Line (2005)

9. Walk The Line (2005)

IMDb: 7.8

Byografik drama türündeki film efsanevi müzisyen Johnny Cash'in çalkantılı yaşamını, kariyeri, bağımlılıkla mücadelesini ve meslektaşı olan country sanatçısı June Carter'a duyduğu derin sevgiyi anlatır.

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin

Yönetmen: James Mangold

10. Remember The Titans (2000)

10. Remember The Titans (2000)

IMDb: 7.8

Önyargı, dostluk ve zorluklar karşısında dayanıklılığın önemini vurgulayan film özellikle spor filmleri izlemeyi sevenler arasında bir klasik.

Oyuncular: Denzel Washington, Will Patton, Donald Faison

Yönetmen: Boaz Yakin

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11. Hidden Figures (2016)

11. Hidden Figures (2016)

IMDb: 7.8

NASA'da üç zeki ve kararlı Afrika kökenli kadının sıkça göz ardı edilen katkılarını vurgulayan bu cesaret verici drama, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson'ı anlatıyor.

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Yönetmen: Theodore Melfi

12. Glory (1989)

12. Glory (1989)

IMDb: 7.8

Özgürlük mücadelesinde siyahi askerlerin sıkça göz ardı edilen katkılarını ön plana çıkaran bu film, etkileyici savaş sahneleri ve oyuncuların duygu yüklü performanslarıyla klasik bir savaş filmi haline geldi.

Oyuncular: Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman

Yönetmen: Edward Zwick

13. Apollo 13 (1995)

13. Apollo 13 (1995)

IMDb: 7.7

Astronot Jim Lovell ve ekibinin uzayda meydana gelen kritik bir arıza sonrasında hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi anlatan film; drama ve heyecanı görsel efektlerle harmanlayıp her izlediğimizde bizi etkilemeyi başarıyor.

Oyuncular: Tom Hanks, Jeffret Kluger, William Broyles Jr.

Yönetmen: Ron Howard

14. Black Hawk Down (2001)

14. Black Hawk Down (2001)

IMDb: 7.7

Somali'nin Mogadişu şehrinde 1993 yılında geçen bu savaş filmi ABD askerlerinin ezici güçlere karşı hayatta kalma mücadelesini anlatırken bizleri içeride olan çatışmaların acımasız gerçekleriyle yüzleşmeye zorluyor. Film, savaşın yıkıcı sonuçlarını ve birlikte savaşanların paylaştığı derin bağı göstererek gerçekçi bir şekilde sunuyor.

Oyuncular: Josh Hartnett, Ewan McGregor, tom Sizemore

Yönetmen: Ridley Scott

15. Philadelphia (1993)

15. Philadelphia (1993)

IMDb: 7.7

HIV/AIDS hastalığının yıkıcı etkisini ve hastalıkla ilgili algıyı ele alan bu çığır açan drama, tanısı nedeniyle haksız yere işten çıkarılan bir eşcinsel adamın hukuk mücadelesini anlatıyor.

Oyuncular: Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards

Yönetmen: Jonathan Demme

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16. Coal Miner's Daughter (1980)

16. Coal Miner's Daughter (1980)

IMDb: 7.5

Bu etkileyici biyografi, country müziğin en büyük efsanelerinden Loretta Lynn'in kariyerinin başlangıcından yükselişine olan hikayesini anlatır.

Oyuncular: Sissy Spacek, Tommy Lee Jones, Beverly D'Angelo

Yönetmen: Michael Apted

17. Erin Brockovic (2000)

17. Erin Brockovic (2000)

IMDb: 7.4

Bu ilham verici biyografi filmi işsiz ve bekar bir annenin kararlı duruşunu ve çabasını konu alıyor. Kökten aktivizm gücüyle tek bir kişinin gerçekten fark yaratabileceğini gösteren Erin Brockovic izleyenleri derinden etkilemeyi başarıyor.

Oyuncular: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart

Yönetmen: Steven Soderbergh

18. The Diary Of Anne Frank (1959)

18. The Diary Of Anne Frank (1959)

IMDb: 7.4

2. Dünya Savaşı sırasında gizli bir çatı katında nazilerden saklanan genç bir Yahudi kız ve ailesinin olağanüstü gerçek hikayesini ekrana getiren film, Anne'nin deneyimlerini, korkularını ve sarsılmaz iyimserliğini ustalıkla tasvir ediyor.

Oyuncular: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters

Yönetmen: George Stevens

19. Good Morning Vietnam (1987)

IMDb: 7.3

Bu komedi drama filmi, Silahlı Kuvvetler Radyo Dj'yi Adrian Cronauer'in hikayesini anlatıyor. Robin Wiliams eşi benzeri olmayan performansıyla Vietnam'daki savaşın acı gerçeklerini yüzümüze çarpıyor.

Oyuncular: Robin Williams, Forest Whitaker, Tom T. Tran

Yönetmen: Barry Levinson

20. A League of Their Own (1992)

20. A League of Their Own (1992)

IMDb:7.3

2. Dünya savaşı sırasında geçen bu komedi drama türündeki film, geleneksel olarak erkekler tarafından yapılan bir spor dalında kadınların da başarılı olabileceğini kanıtlayan öncü kadınların hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Tom Hanks, Geena Davis, Madonna

Yönetmen: Penny Marshall

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