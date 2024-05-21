Yaşanmış Olaylardan İlham Alan ve Bizi Derinden Etkileyen 20 İyi Film

IMDb: 8.1

İzleyiciye büyüleyici bir sinematik deneyim sunan bu film; milyonlarca dolar değerinde çek düzenlerken pilot, doktor ve avukat gibi başarıyla rol yapmayı başaran bir dolandırıcı olan Frank Abagnale Jr.'ın olağanüstü yaşamını anlatıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks,Christopher Walken

Yönetmen: Steven Spielberg