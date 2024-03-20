Vücudunuzun Çok Daha Parlak ve Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Doğal Kese Yöntemi Hakkında 10 Şey
Vücudunuzun Çok Daha Parlak ve Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Doğal Kese Yöntemi Hakkında 10 Şey
Cildinin ölü derilerden arındırıp parlak ve sağlıklı bir görüntü elde etmek için yapabileceğin şeyler arasında doğal kese kullanmak, en çok tercih edilen yöntemler arasında. Ama doğru kese ile doğru keselenme yöntemlerini kullanmak daha da önemli. Listemizde doğal kese yöntemlerini sıraladık. Keyifli okumalar!
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1. Doğal keseyi mutlaka öncesinde sıcak su ile yıkayın.
2. Vücudunuzu keselemeden önce yalnızca ılık su ile temizleyin.
3. Vücudunuzu su ile temizledikten sonra mutlaka kurumasını bekleyin.
4. Dayanabileceğiniz ve sizi yakmayacak sıcaklıkta duş alın.
5. Kabak lifinden veya ipekten yapılmış keseleri tercih etmeye çalışın.
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6. Elinizi kesenin içinde hafifçe açarak tüm keseyi kullanabilirsiniz.
7. Kese kullanımını cildinize uygun bir scrub ile destekleyebilirsiniz.
8. Dilerseniz vücudunuzu kese yapmadan önce tıraşlayabilirsiniz.
9. Keseleme işlemi bittikten sonra her zaman kullandığınız temizleyiciyi kullanabilirsiniz.
10. Duştan sonra kurulanın ve nemlendirici kullanmayı unutmayın.
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