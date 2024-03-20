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Vücudunuzun Çok Daha Parlak ve Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Doğal Kese Yöntemi Hakkında 10 Şey

etiket Vücudunuzun Çok Daha Parlak ve Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Doğal Kese Yöntemi Hakkında 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 13:58

Cildinin ölü derilerden arındırıp parlak ve sağlıklı bir görüntü elde etmek için yapabileceğin şeyler arasında doğal kese kullanmak, en çok tercih edilen yöntemler arasında. Ama doğru kese ile doğru keselenme yöntemlerini kullanmak daha da önemli. Listemizde doğal kese yöntemlerini sıraladık. Keyifli okumalar!

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1. Doğal keseyi mutlaka öncesinde sıcak su ile yıkayın.

1. Doğal keseyi mutlaka öncesinde sıcak su ile yıkayın.

Sıcak su ile yıkanan keseler küçülür ve kullanımı daha da kolaylaşır. Bu da vücudunuzu keselerken kesenin elinizden kayıp düşmesini engeller ve daha rahat bir şekilde kese yapmanızı sağlar.

2. Vücudunuzu keselemeden önce yalnızca ılık su ile temizleyin.

2. Vücudunuzu keselemeden önce yalnızca ılık su ile temizleyin.

Kese yapacağınız zaman vücudunuzun sabun veya başka temizleyicilerden arınmış olması gerekir. Çünkü kesenin en temel amacı ölü deriyi temizlemektir. Sabun gibi ürünlerin kullanılması, kesenin etkisini azaltır.

3. Vücudunuzu su ile temizledikten sonra mutlaka kurumasını bekleyin.

3. Vücudunuzu su ile temizledikten sonra mutlaka kurumasını bekleyin.

Ölü deriyi temizlemenin ilk yolu, vücudun kuru tutmanızdan geçiyor. Keseyi kurumuş cildinize kullandığınız zaman ölü derilerin daha kolay ve gözle görülür bir şekilde temizlendiğini fark edeceksiniz.

4. Dayanabileceğiniz ve sizi yakmayacak sıcaklıkta duş alın.

4. Dayanabileceğiniz ve sizi yakmayacak sıcaklıkta duş alın.

Suyun sıcaklığını kendinize göre ayarlayın. Sıcak su, gözenekleri açar ve bu da vücudunuzun temizlenmesini daha da kolaylaştırır. Sıcak su ile temizlenin evet ama kendinizi banyoda haşlamayın. 😅

5. Kabak lifinden veya ipekten yapılmış keseleri tercih etmeye çalışın.

5. Kabak lifinden veya ipekten yapılmış keseleri tercih etmeye çalışın.

Bu keseler cildinize zarar vermeden temizlenmesini sağlar. Kabak lifi yapısı itibarıyla sert olduğu için hassas ciltlerde daha dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Doğal kese kullanarak ölü derilerden temizleneyim derken cildinizi daha da mahvetmeyin.

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6. Elinizi kesenin içinde hafifçe açarak tüm keseyi kullanabilirsiniz.

6. Elinizi kesenin içinde hafifçe açarak tüm keseyi kullanabilirsiniz.

Kesenin daha etkili olması için ellerinizi kesenin içinde açarak vücudunuzda kullanabilirsiniz. Ölü deri daha kolay bir şekilde atılacağı gibi keseden daha yüksek bir verim alabilirsiniz.

7. Kese kullanımını cildinize uygun bir scrub ile destekleyebilirsiniz.

7. Kese kullanımını cildinize uygun bir scrub ile destekleyebilirsiniz.

Vücudunuza kullanacağınız scrub ile cildinizi çizmeden ölü deriden kurtulabilirsiniz. Öncelikle cilt tipinize uygun maddeler içeren bir scrub seçin ve ardından keselenmeye başlayın.

8. Dilerseniz vücudunuzu kese yapmadan önce tıraşlayabilirsiniz.

Cildi tüyleriniz yoksa bile hafifçe tıraşlayabilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa keseleme yöntemi biraz tahriş edebilir. Ölü deriyi daha kolay bir şekilde temizlemek için ılık suyun altında cildinizi tıraşlamak iyi gelebilir.

9. Keseleme işlemi bittikten sonra her zaman kullandığınız temizleyiciyi kullanabilirsiniz.

Keselendikten sonra cildinizde biriken ölü deriyi temizlemek için ılık suyla duş alın ve durulanın. Emin olun eskiye göre çok ferah ve yenilenmiş hissedeceksiniz.

10. Duştan sonra kurulanın ve nemlendirici kullanmayı unutmayın.

10. Duştan sonra kurulanın ve nemlendirici kullanmayı unutmayın.

Ölü deri tabakası temizlenmiştir ama cildiniz keselendiği için biraz daha hassaslaşmış olabilir. Rahatlamak ve cildinize gereken bakımı yaptıktan sonra vücudunuzu mutlaka nemlendirin.

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