''Vay Be'' Demeye Hazır Olun: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Bir çarşıya gittiğinizde kuyumcuları genelde hep yan yana görürsünüz. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Aslında stratejik bir sebebi var: Nash dengesi.

Bu denge, rekabet halindeki işletmelerin birbirine yakın konumlanarak hem kendileri hem de rakipleri için en iyi sonucu elde etmelerini sağlıyor.