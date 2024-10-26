Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
''Vay Be'' Demeye Hazır Olun: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

''Vay Be'' Demeye Hazır Olun: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 11:32

Arkadaşlarınızla sohbet ederken öğrendiğiniz yeni bilgileri paylaşmayı çok mu seviyorsunuz? O halde bu içerik tam size göre! Dilerseniz girizgâhı fazla uzatmayalım, öğrendiğinizde şaşıracağınız birbirinden kaliteli bilgileri paylaşmaya başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Meğer Stratejikmiş: Çarşılardaki Kuyumcular Neden Hep Yan Yana Çalışırlar?

1. Meğer Stratejikmiş: Çarşılardaki Kuyumcular Neden Hep Yan Yana Çalışırlar?

Bir çarşıya gittiğinizde kuyumcuları genelde hep yan yana görürsünüz. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Aslında stratejik bir sebebi var: Nash dengesi. 

Bu denge, rekabet halindeki işletmelerin birbirine yakın konumlanarak hem kendileri hem de rakipleri için en iyi sonucu elde etmelerini sağlıyor.

2. Kredi Kartıyla Harcama Yapanların Sanki Hiç Para Harcamıyormuş Gibi Hissetmesinin Sebebi: Cashless Effect

2. Kredi Kartıyla Harcama Yapanların Sanki Hiç Para Harcamıyormuş Gibi Hissetmesinin Sebebi: Cashless Effect

Kredi kartıyla alışveriş yaparken har vurup harman savuranlardan mısınız? Eğer öyleyse bu konuda yalnız değilsiniz. Çünkü çoğu kişi, kredi kartıyla harcama yaparken sanki hiç para harcamıyormuş gibi hissediyor ve bu yüzden daha fazla para harcıyor. Bunun temelinde ise ''Cashless Effect'' olarak bilinen psikolojik süreç yatıyor.

3. Taklit Yeteneklerine Hayran Kaldığımız Papağanlar Nasıl Oluyor da İnsanlarla Konuşabiliyor?

3. Taklit Yeteneklerine Hayran Kaldığımız Papağanlar Nasıl Oluyor da İnsanlarla Konuşabiliyor?

Papağanlar, hem sevimli hem de müthiş akıllı canlılar! Bunun yanı sıra inanılmaz bir taklit ve konuşma yetenekleri de var. Peki, taklit yeteneğine hayran kaldığımız bu sevimli canlılar nasıl oluyor da konuşabiliyor? 

Aslına bakacak olursanız, bu sevimli dostlarımızın konuşma yeteneği, tamamen onların özel anatomik yapıları ve sosyal etkileşimleri ile ilişkili. Detaylar için içeriğimizi okursanız konuyu çok daha net anlayabilirsiniz.

4. Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?

4. Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?

Hep duyuyoruz, ''Sakın buzdolabına sıcak yemek koymayın'' diye... Peki ama bunun sebebi ne? Hazır olun, çünkü sebebini öğrenince siz de bu tavsiyeyi verenlere hak vereceksiniz.

Sıcak yemekleri buzdolabına koymanız, hem buzdolabındaki diğer yiyeceklerin hem de buzdolabının bozulmasına sebep oluyor. Bu yüzden de tavsiye edilmiyor.

5. Bazı Uçakların Havaalanında Su Selamlaması ile Karşılanmasının Sebebi Nedir?

5. Bazı Uçakların Havaalanında Su Selamlaması ile Karşılanmasının Sebebi Nedir?

Havaalanına gittiğinizde bazı uçakların su selamlaması ile karşılandığını görebilirsiniz. Peki, bu durumun, kötü günlerin geride kaldığına işaret eden sembolik bir anlamı olduğunu söylesek ne derdiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İneklere Mıknatıs Yutturulmasının Akla Hayale Gelmeyecek Sebebi

6. İneklere Mıknatıs Yutturulmasının Akla Hayale Gelmeyecek Sebebi

İneklere mıknatıs yutturulduğunu biliyor muydunuz? Buna şaşırmanız bittiyse, bu mıknatısın neden yerleştirildiğine şaşırmaya başlayabilirsiniz. Çünkü ineklere yutturulan bu mıknatıs, ölene kadar ineğin midesinde kalıyor ve öldükten sonra çıkarılıyor. Sebebi ise ineği ''Hardware disease'' olarak bilinen hastalığa karşı korumak.

7. Google Haritalar'da Okyanuslar Neden Sanki Bulanıklık Efekti Eklemişler Gibi Gözüküyor?

7. Google Haritalar'da Okyanuslar Neden Sanki Bulanıklık Efekti Eklemişler Gibi Gözüküyor?

Google Haritalar’da sokakları, evleri ve hatta dağları bile oldukça düzgün ve detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Ancak okyanuslara baktığımızda sadece geniş mavi alanlar ve kabartılar görüyoruz.

Bunun sebebi ise Google Haritalar'ın küçük birçok görüntü parçasının birleşiminden oluşan mozaik yapısının su kütleleri için yeterince iyi çalışmaması.

8. Amerika'da Evlerin Ahşaptan Yapılmasının Estetik Dışında Aslında Çok Pratik Avantajları Var

8. Amerika'da Evlerin Ahşaptan Yapılmasının Estetik Dışında Aslında Çok Pratik Avantajları Var

ABD'de ahşap ve prefabrik evlerin sıkça tercih edildiğini mutlaka görmüşsünüzdür. Peki ama kasırgaların sık sık yaşandığı bu ülkede ahşap ve prefabrik evler neden bu kadar popüler? 

Kısa bir cevap verecek olursak, ihtiyaçtan doğan bu tercihin kültürel bir kimliğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Uzun ve detaylı cevap için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

9. Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Mürekkep Balığı Olmamasının Sebebi Nedir?

9. Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Mürekkep Balığı Olmamasının Sebebi Nedir?

İlginç bir bilgi daha. Dünyadaki hiçbir akvaryumda mürekkep balığı bulunmuyor. Bunun altında ise dünyadaki hiçbir akvaryum tankının dev mürekkep balıklarının doğal yaşam koşullarını karşılayamaması yatıyor.

10. Kusursuz Zannettiğimiz Robotlar Neden ''Ben Robot Değilim'' Kutucuğunu Dolduramıyor?

10. Kusursuz Zannettiğimiz Robotlar Neden ''Ben Robot Değilim'' Kutucuğunu Dolduramıyor?

İnternette insan olduğumuzu kanıtlamak için karşımıza çıkan kutucukları her gördüğümüzde, genellikle ''Robotlar neden bunu geçemiyor?'' diye düşünürüz. Sebebi basit. Bu doğrulama süreçleri kullanıcının insan olup olmadığını belirlemede yalnızca görsel seçimlere dayanmıyor. 

İnternet aktiviteniz, fare hareketleriniz ve hatta sayfada geçirdiğiniz süre gibi pek çok faktör de değerlendirmeye alınıyor. Bu yüzden robot kardeşlerimiz bu kutucuğu doldurmakta sorun yaşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Hindistan ve Çin'in Bu Kadar Kalabalık Olmasının Meğer Akla Yatan Nedenleri Varmış

11. Hindistan ve Çin'in Bu Kadar Kalabalık Olmasının Meğer Akla Yatan Nedenleri Varmış

Dünya nüfüsu deyince akla direkt Hindistan ve Çin geliyor. Ömrünüzde bir kez de olsa ''Yahu bu ülkeler neden bu kadar kalabalık?'' diye düşünmüş olmanız muhtemel. Aslında bu nüfus patlamasının temelinde yatan sebep, iklim koşulları ve tarım olanakları. 

''Nasıl yani?'' diyenleri detaylar için içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.

12. Güney Kore’de Yerlerde Neden Trafik Işıkları Var? Öğrendiğinizde ''Yok Artık'' Diyeceksiniz!

12. Güney Kore’de Yerlerde Neden Trafik Işıkları Var? Öğrendiğinizde ''Yok Artık'' Diyeceksiniz!

Güney Kore'de yerde trafik ışıkları var. Evet, yanlış okumadınız. Cidden var bu. Sebebi ise telefon bağımlılığı. Güney Kore hükümeti, telefonla dolaşan insanların trafiği fark edememe ihtimaline karşı böyle bir çözüm düşünmüş.

13. Bazı Avrupa Mahkemelerindeki Peruk Takma Geleneğinin ''Vay be'' Dedirten Nedenleri

13. Bazı Avrupa Mahkemelerindeki Peruk Takma Geleneğinin ''Vay be'' Dedirten Nedenleri

Yabancı filmleri izlerken Avrupa mahkemelerindeki peruk takma geleneğini fark etmiş olmanız muhtemel. Bu geleneği hala sürdüren mahkemeler var. Çünkü peruk, sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda hukukun ve adaletin simgesi olarak kabul ediliyor.

Avukatlar ve hakimler, peruk takarak güçlerini ve hukuka saygılarını gösterirken, aynı zamanda sosyal statü ve bireysel kimliklerini maskeliyorlar.

14. Uçaklarda Gördüğünüz Küçük Pervanelerin Okuyunca Önemini Anlayacağınız Hayat Kurtaran Büyük İşlevi

14. Uçaklarda Gördüğünüz Küçük Pervanelerin Okuyunca Önemini Anlayacağınız Hayat Kurtaran Büyük İşlevi

Uçaklarda küçük pervaneleri mutlaka görmüşsünüzdür. Peki, ne işe yarıyor bu küçük pervaneler? Aslında hayat kurtaran bir işlevi olan bu pervaneler, uçuş esnasında karşıdan gelen havanın enerjisini kullanarak kritik elektrik sistemlerini besliyor.

15. Neredeyse Tüm Dünyanın Ananas Dediği Meyveye İngilizler Neden İnatla 'Pineapple' Diyor?

15. Neredeyse Tüm Dünyanın Ananas Dediği Meyveye İngilizler Neden İnatla 'Pineapple' Diyor?

Türkler dahil dünya genelinde birçok milletin ''Ananas'' dediği meyveye İngilizler ısrarla ''Pineapple'' diyor. Bunun kısaca sebebi, zamanında dil konusunda muhafazakar davranmış olmaları. Olayın perde arkası ve daha detaylı açıklaması için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın