Kredi Kartıyla Harcama Yapanların Sanki Hiç Para Harcamıyormuş Gibi Hissetmesinin Sebebi: Cashless Effect

Kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda sanki hiç harcama yapmamış gibi mi hissediyorsunuz? Dahası bu durum, ay sonunda cebinizdeki bütün paranın tükenmesine mi sebep oluyor? Eğer öyleyse bu konuda yalnız değilsiniz. Zira bunun temelinde psikolojik bir faktör yatıyor: Cashless Effect (Nakitsizlik Etkisi).

Peki, düşündüğünüzden çok daha fazlasını harcamanıza neden olan bu kavram tam olarak ne anlama geliyor?

Kaynak