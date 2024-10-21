Kredi Kartıyla Harcama Yapanların Sanki Hiç Para Harcamıyormuş Gibi Hissetmesinin Sebebi: Cashless Effect
Kredi Kartıyla Harcama Yapanların Sanki Hiç Para Harcamıyormuş Gibi Hissetmesinin Sebebi: Cashless Effect
Kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda sanki hiç harcama yapmamış gibi mi hissediyorsunuz? Dahası bu durum, ay sonunda cebinizdeki bütün paranın tükenmesine mi sebep oluyor? Eğer öyleyse bu konuda yalnız değilsiniz. Zira bunun temelinde psikolojik bir faktör yatıyor: Cashless Effect (Nakitsizlik Etkisi).
Peki, düşündüğünüzden çok daha fazlasını harcamanıza neden olan bu kavram tam olarak ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cashless Effect, herhangi bir harcama yaparken nakit para yerine kredi kartı ve dijital ödeme yöntemlerini kullanma eğilimini açıklayan bir kavram. Pek çok insanda görülen bu eğilimin temelinde ise son derece şaşırtıcı ve ay sonunda parasız kalmanıza yol açabilen bazı psikolojik süreçler yatıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz de harcamalarınızı kredi kartı, banka kartı veya mobil ödeme platformları (PayPal, Apple Pay vb.) gibi dijital yöntemlerle yapıyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Zira harcama yaparken nakit para yerine kredi kartı kullanmak çoğu kişi için daha kolay! Üstelik, böyle olunca para harcıyormuşsunuz gibi de gelmiyor.
Ancak bu durum, farkında olmasanız da sizi daha fazla para harcamaya itiyor. Çünkü ay sonunu zor getiren çoğu insan, harcamalarını kredi kartıyla yaptığı zaman, para harcamış olmanın psikolojik etkileriyle tam olarak karşılaşmıyor. Ta ki ay sonunda o borcu kredi kartı ekstresinde görene kadar!
Cashless Effect kavramı, ilk olarak 1979'da Pazarlama ve Ekonomi Teorisyeni Elizabeth Hirschman tarafından tanımlandı. Hirschman, o yıllarda bir mağaza zincirinin müşterilerini inceleyerek bir araştırma yaptı. Bu araştırmada, en fazla para harcayan müşterilerin, kredi kartıyla harcama yapanlar olduğunu tespit etti. İşte, olayın çıkış noktası da burası!
Ama dahası da var. Mağazadan kredi kartıyla alışveriş yapan kişiler, nakit kullananlara oranla ürünün fiyatından ziyade özellikleriyle ilgileniyordu. Yani, kredi kartı kullananlar, para harcama konusunda çok daha rahat davranıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hirschman’ın ''Cashless Effect'' olarak tanımladığı bu psikolojik durum sebebiyle, alışverişte kredi kartı kullanmak daha az ekonomik kaygıya, daha çok harcamaya ve doğal olarak ay sonunda parasız kalmaya neden oluyordu.
Dijital çağ ve gelişen finansal teknolojyle birlikte insanlarda görülen bu eğilim de artmaya devam ediyor. Kredi kartları ve dijital ödeme sistemleri yaygınlaştıkça, Cashless Effect de kendisini daha fazla gösteriyor.
Uzmanlara göre Cashless Effect'ten tamamen kurtulmak biraz zor ama imkansız değil. İçinde bulunduğumuz dönem, insanları nakitsiz alışveriş yapmaya teşvik etse de genel tasarruf tedbirlerine uyarak bu durumun yarattığı olumsuz etkiyi bertaraf etmek mümkün olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın