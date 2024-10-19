Yapılan Araştırmada Borsa ve Antidepresan Kullanımının Bağlantılı Olduğu Saptandı
Yapılan Araştırmada Borsa ve Antidepresan Kullanımının Bağlantılı Olduğu Saptandı
ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, borsada hisse senetlerindeki düşüşlerin antidepresan ilaç kullanımını etkilediğini gösterdi. Araştırma, ekonomik dalgalanmaların bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini vurguluyor ve finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerin depresyon ve kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin Indiana eyaletindeki Ball State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yürütülen çalışma, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlerin antidepresan reçetelerinde belirgin bir artışa yol açtığını saptadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma, hisse senedi fiyatlarının iki haftalık bir süre zarfında yaklaşık %12,8 oranında düştüğünde, antidepresan reçetelerinde ortalama %0,42'lik bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Araştırmada, daha küçük hisse senedi fiyatı düşüşlerinde de benzer bir ilişki gözlemlendi. Hisse senedi fiyatları yaklaşık %6,4 oranında gerilediğinde, antidepresan reçetelerinde %0,21'lik bir artış yaşandığı tespit edildi.
Araştırma ayrıca, hisse senetlerindeki düşüşlerin yalnızca antidepresan reçetelerini değil, aynı zamanda psikoteknik tedavilere başvuru sayısını da artırdığını ortaya koydu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın