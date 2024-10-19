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Yapılan Araştırmada Borsa ve Antidepresan Kullanımının Bağlantılı Olduğu Saptandı

Yapılan Araştırmada Borsa ve Antidepresan Kullanımının Bağlantılı Olduğu Saptandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
19.10.2024 - 22:55

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, borsada hisse senetlerindeki düşüşlerin antidepresan ilaç kullanımını etkilediğini gösterdi. Araştırma, ekonomik dalgalanmaların bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini vurguluyor ve finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerin depresyon ve kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.

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ABD'nin Indiana eyaletindeki Ball State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yürütülen çalışma, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlerin antidepresan reçetelerinde belirgin bir artışa yol açtığını saptadı.

ABD'nin Indiana eyaletindeki Ball State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yürütülen çalışma, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlerin antidepresan reçetelerinde belirgin bir artışa yol açtığını saptadı.

Araştırma, hisse senedi fiyatlarının iki haftalık bir süre zarfında yaklaşık %12,8 oranında düştüğünde, antidepresan reçetelerinde ortalama %0,42'lik bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Araştırma, hisse senedi fiyatlarının iki haftalık bir süre zarfında yaklaşık %12,8 oranında düştüğünde, antidepresan reçetelerinde ortalama %0,42'lik bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Araştırmada, daha küçük hisse senedi fiyatı düşüşlerinde de benzer bir ilişki gözlemlendi. Hisse senedi fiyatları yaklaşık %6,4 oranında gerilediğinde, antidepresan reçetelerinde %0,21'lik bir artış yaşandığı tespit edildi.

Araştırmada, daha küçük hisse senedi fiyatı düşüşlerinde de benzer bir ilişki gözlemlendi. Hisse senedi fiyatları yaklaşık %6,4 oranında gerilediğinde, antidepresan reçetelerinde %0,21'lik bir artış yaşandığı tespit edildi.

Araştırma ayrıca, hisse senetlerindeki düşüşlerin yalnızca antidepresan reçetelerini değil, aynı zamanda psikoteknik tedavilere başvuru sayısını da artırdığını ortaya koydu.

Araştırma ayrıca, hisse senetlerindeki düşüşlerin yalnızca antidepresan reçetelerini değil, aynı zamanda psikoteknik tedavilere başvuru sayısını da artırdığını ortaya koydu.

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