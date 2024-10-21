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1 Buçuk Yıldır Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Geri Dönüşüm Ücretini İlk Kez Farkedince Şoke Oldu

1 Buçuk Yıldır Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Geri Dönüşüm Ücretini İlk Kez Farkedince Şoke Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 11:40

Almanya’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, market alışverişindeki bir detayın farkına vararak şaşkınlığını çektiği video ile paylaştı. Kullanıcı, marketten aldığı bir kola için ödediği tutarın yanı sıra geri dönüşüm ücreti olarak ek bir ücret kesildiğini yeni öğrendiğini belirtti.

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Instagram'da @armii.tv kullanıcı ismiyle paylaşım yapan gurbetçi aldığı bir kola şişesinin fiyatını kontrol ederken geri dönüşüm ücreti olan Pfand (geri dönüşü) parasının kesildiğini fark edince şok oldu.

Instagram'da @armii.tv kullanıcı ismiyle paylaşım yapan gurbetçi aldığı bir kola şişesinin fiyatını kontrol ederken geri dönüşüm ücreti olan Pfand (geri dönüşü) parasının kesildiğini fark edince şok oldu.

0,25 Euro olan Pfand ücretinin aslında ek bir kesintiyle birlikte geldiğini öğrenen kullanıcı, “Bir buçuk senedir burada yaşıyorum ve bunu yeni öğrendim. Kendimi dolandırılmış gibi hissettim!” dedi.

0,25 Euro olan Pfand ücretinin aslında ek bir kesintiyle birlikte geldiğini öğrenen kullanıcı, “Bir buçuk senedir burada yaşıyorum ve bunu yeni öğrendim. Kendimi dolandırılmış gibi hissettim!” dedi.

Su alışverişinde de benzer bir yanılgı yaşadığını belirterek, suyun fiyatını “neredeyse bedava” zannettiğini, ama ek bir ücretle alındığını fark edince hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Su alışverişinde de benzer bir yanılgı yaşadığını belirterek, suyun fiyatını “neredeyse bedava” zannettiğini, ama ek bir ücretle alındığını fark edince hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

İşte o video ve gelen yorumlar:

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