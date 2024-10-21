1 Buçuk Yıldır Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Geri Dönüşüm Ücretini İlk Kez Farkedince Şoke Oldu

Almanya’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, market alışverişindeki bir detayın farkına vararak şaşkınlığını çektiği video ile paylaştı. Kullanıcı, marketten aldığı bir kola için ödediği tutarın yanı sıra geri dönüşüm ücreti olarak ek bir ücret kesildiğini yeni öğrendiğini belirtti.