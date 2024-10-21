Kusursuz Zannettiğimiz Robotlar Neden ''Ben Robot Değilim'' Kutucuğunu Dolduramıyor?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi otomasyon alanında büyük avantajlar sağlarken, internet sitelerinin en büyük korkulu rüyası olan botların 'Ben robot değilim' kutucuğunu geçememesi merak uyandırıyor. Peki bu ilginç durumun ardında yatan nedenler neler?

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