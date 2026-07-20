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Uzak Şehir Oyuncularının Tartışmasından Ferit Kaya'nın Yeni İmajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Oyuncularının Tartışmasından Ferit Kaya'nın Yeni İmajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2026 - 15:45
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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High Intellectual Potential Türkiye'ye uyarlanıyor.

High Intellectual Potential Türkiye'ye uyarlanıyor.

160 IQ’ya sahip Morgane Alvaro adında üç çocuklu, kaotik ve sıra dışı bir kadının hikayesini konu alan diziye ünlü bir oyuncu düşünülüyor.

Detaylar:

Dünya Kupası finali reytingleri altüst etti.

Dünya Kupası finali reytingleri altüst etti.

19 Temmuz reyting sonuçlarında Daha 17'nin düşüşü dikkat çekti. İspanya-Arjantin maçı reytinglere damga vurdu.

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Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Ferit Kaya Uzak Şehir'den ayrılmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Aşk ve Taht dizisiyle anlaşan ünlü oyuncu okuma provasına karıştı. Yeni görüntüsü dikkat çekti.

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Uzak Şehir oyuncularının Alaçatı tatilindeki tartışması gündem oldu.

Uzak Şehir oyuncularının Alaçatı tatilindeki tartışması gündem oldu.

Alper Çankaya, Atakan Özkaya, Nihat Altınkaya ve arkadaşlarının tatiline yaşanan kavga gölge düşürdü. Ünlü oyuncuların kavgası gündeme bomba gibi düştü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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