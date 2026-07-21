Uykunun Kaçtığı Saatlerde Balkonda Tek Başına Dinlemelik 10 Parça
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Bazı geceler diğerlerinden daha uzun oluyor. Herkes uyuduktan sonra kendinle baş başa olduğun o anlarda yalnızlığına eşlik edecek bazı parçalar var elbette. Her yer sessizken balkonda dinleyebileceğin şarkılar neler acaba?
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1. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
2. Lady Gaga, Bruno Mars - Die with a Smile
3. Semicenk - Geçiyor Zaman
4. Afra - Adı İntikamdı
5. Alex Warren - Ordinary
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6. Teddy Swims - Bad Dreams
7. Mert Demir - Biterse Hatıran
8. Blok 3 - Kırgınım
9. Serkan Nişancı - Eller Üzer
10. Olivia Rodrigo - the cure
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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