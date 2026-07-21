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Uykunun Kaçtığı Saatlerde Balkonda Tek Başına Dinlemelik 10 Parça

etiket Uykunun Kaçtığı Saatlerde Balkonda Tek Başına Dinlemelik 10 Parça

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 21:01
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Bazı geceler diğerlerinden daha uzun oluyor. Herkes uyuduktan sonra kendinle baş başa olduğun o anlarda yalnızlığına eşlik edecek bazı parçalar var elbette. Her yer sessizken balkonda dinleyebileceğin şarkılar neler acaba?

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1. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin coverladığı Sana Güvenmiyorum, çok beğenildi. Herkesin kendinden geçerek dinlediği şarkı tam gece oturmalarına uygun. Balkonda gecenin ilerleyen saatlerinde dinlediğinde şarkının etkisi de çok başka oluyor.

2. Lady Gaga, Bruno Mars - Die with a Smile

Çok konuşulan Lady Gaga ve Bruno Mars düetini her yerde duyduk resmen. Etkisi hâlâ süren Lady Gaga ve Bruno Mars'ın şarkısı Die with a Smile, tam geceye uygun şarkılardan. Etraf sessizken kulaklıkla son ses dinleyebileceğin şarkı sanki gece tek başına dinlemek isteyenlere özel yazılmış gibi.

3. Semicenk - Geçiyor Zaman

Gece şarkılarından bahsediyorsak Semicenk ilk akla gelenlerden elbette. Her şarkısı gece dinlemeye uygun ama Geçiyor Zaman'ın yeri ayrı. Gecenin karanlığında arkada çalan Geçiyor Zaman, duygularına tercüman olacak.

4. Afra - Adı İntikamdı

Mustafa Sandal'ın eskimeyen şarkılarından olan Adı İntikamdı'yı Saygı1 gecesinde Afra seslendirdi ve çok beğenildi. Şarkının sözleri Afra'nın sesi ile birlikte müthiş bir uyum yakaladı. Dinlerken tüyleri diken diken eden şarkı gecene eşlik edecek eşsiz parçalardan biri.

5. Alex Warren - Ordinary

Gündüz dinlediğinde sıradan gözükse de gece açtığında Ordinary şarkısı farklı bir atmosfere bürünüyor. Gecenin ağırlığı ile sözleri daha anlamlı hale gelen şarkı duyguyu sonuna kadar hissettiriyor. Balkonda yalnız başına açtığında seni derinden etkileyeceği kesin yani.

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6. Teddy Swims - Bad Dreams

Dramı dibine kadar yaşayacağın şarkılardan biri de Bad Dreams. Hele bir de gecenin ilerleyen saatleriyse şarkının anlamı çok daha etkili oluyor. Teddy Swims'in sesiyle daha da etkili olan şarkıyı balkonda dinleyeceğin listeye eklemezsen olmaz.

7. Mert Demir - Biterse Hatıran

Mert Demir'in yeni çıkardığı şarkısını daha dinlemediysen şimdi tam sırası. Gece dinlemeye en çok uyan şarkılardan olan Biterse Hatıran, bu aralar en çok dinlediğin şarkılardan biri olacak. Yavaş tempodaki şarkı balkonda tek başına dinlenebilecek en iyi şarkılardan biri.

8. Blok 3 - Kırgınım

BLOK3 şarkıları genelde hüzünlü zaten. Ama Kırgınım şarkısının ekstra bir hüznü var diyebiliriz. İlişkilerde yaşanan kırgınlıkları anlatan şarkı zor gecelere uygun. Gece saatlerinde dinlediğinde daha da etkili olan şarkı balkonda yalnızken duygularına eşlik edecek.

9. Serkan Nişancı - Eller Üzer

Son zamanlarda her yerde duyduğumuz bir şarkı Eller Üzer. Serkan Nişancı'nın seslendirdiği şarkı arabesk kontenjanından listeye giriyor. Gece açtığında yaşadığın o duygusal yoğunluğu atlatmana yardımcı oluyor. O yüzden balkonda gece dinleyeceklerin listesine koyabilirsin.

10. Olivia Rodrigo - the cure

Olivia Rodrigo'nun şarkıları genelde zaten hüzünlü. Ama the cure şarkısı, hüzün anlamında bunlar arasında öne çıkmayı başarıyor. Duygusal olarak zorlandığın gece saatlerinde açıp dinlemek için en uygun şarkılardan biri de the cure yani.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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