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Uşak’ta Beton Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Uşak’ta Beton Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 12:56

Orman yangını ile gündeme gelen Uşak’ta hazır beton şantiyesinde yaşanan toprak kayması sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.

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Uşak’ta yaşanan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Karaağaç Mahallesi'nde bir beton şantiyesinde toprak kayması yaşandığı öğrenildi.

Uşak’ta yaşanan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Karaağaç Mahallesi'nde bir beton şantiyesinde toprak kayması yaşandığı öğrenildi.

Hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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