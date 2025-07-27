Uşak’ta Beton Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
Orman yangını ile gündeme gelen Uşak’ta hazır beton şantiyesinde yaşanan toprak kayması sonrasında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.
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Uşak’ta yaşanan orman yangını bu sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Karaağaç Mahallesi'nde bir beton şantiyesinde toprak kayması yaşandığı öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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