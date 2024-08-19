Ünlü Oyuncu Robert De Niro 81. Yaşını Metrelerce Yüksekten Okyanusa Atlayarak Kutladı

Hollywood'un efsane isimlerinden Robert De Niro, 81. yaşını metrelerce yükseklikteki güverteden okyanusa atlayarak kutladı. Robert De Niro'nun kızı Drena'nın kaydettiği görüntülerde ünlü oyuncunun sırt üstü suya düştüğü görüldü. Güvertede bulunanların 'İyi misin?' sorusuna 'İyiyim' yanıtını veren De Niro bir süre yüzdü.
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Taxi Driver, Good Fellas, Heat gibi sinema sektöründe iz bırakmış pek çok yapımda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro 81. yaşını kutladı.
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De Niro'nun kızı Drena, babasının doğum gününü kutlamak için bir video paylaştı. Videoda De Niro'nun metrelerce yükseklikteki güverteden okyanusa atladığı anlar yer aldı.
Suya sırt üstü düşen De Niro izleyenleri korkuturken, güvertedeki kişilerin 'İyi misin?' sorusuna verdiği 'İyiyim' yanıtıyla izleyenler rahat bir nefes aldı. İşte o görüntüler; 🎥
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