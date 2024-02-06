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Ukrayna Doğumlu Japon Güzellik Yarışması Galibi, Evli Bir Adamla İlişki Yaşadığı İfşa Olunca Tacından Vazgeçti

Ukrayna Doğumlu Japon Güzellik Yarışması Galibi, Evli Bir Adamla İlişki Yaşadığı İfşa Olunca Tacından Vazgeçti

Japonya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 20:58

Yerel bir dergi, Ukrayna kökenli Japon Güzellik Yarışması galibi Karolina Shiino'nun evli bir adamla olan ilişkisini ifşalayınca tacını bırakmak zorunda kaldı. Shiino, gerçekten çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-6...
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Japonya'nın en büyük güzellik yarışmalarından biri olan Miss Japan 2024'ün tacını taşıyan, Ukrayna kökenli güzel Karolina Shiino, skandalın ardından tacını bırakmak zorunda kaldı.

Japonya'nın en büyük güzellik yarışmalarından biri olan Miss Japan 2024'ün tacını taşıyan, Ukrayna kökenli güzel Karolina Shiino, skandalın ardından tacını bırakmak zorunda kaldı.

Yaklaşık iki hafta önce, Japonya'nın en güzel kadını olarak taç giyen Karolina Shiino'nun aslında Ukrayna kökenli olması, geniş çaplı bir tartışmayı alevlendirdi.

Yaklaşık iki hafta önce, Japonya'nın en güzel kadını olarak taç giyen Karolina Shiino'nun aslında Ukrayna kökenli olması, geniş çaplı bir tartışmayı alevlendirdi.

Bazı insanlar, Shiino'nun vatandaşlığa kabul edilip taç giymesini sevinçle karşıladılar. Ancak, bazıları ise onun geleneksel Japon güzellik standartlarını temsil etmediğini savundu.

Sonrasında yerel bir dergi, Shiino'nun evli bir doktorla ilişki yaşadığını iddia ettiği bir makale yayınladı.

Sonrasında yerel bir dergi, Shiino'nun evli bir doktorla ilişki yaşadığını iddia ettiği bir makale yayınladı.

Geçen hafta rapora verdiği ilk yanıtta, yarışma organizatörleri Shiino'yu, adamın evli olduğunu bilmediğini söyleyerek savundu. Ancak Pazartesi günü organizatörler, adamın evliliğini ve ailesini bildiğini itiraf ettiğini söyledi.

Miss Japan Association, yanıltıcı olduğu için özür dilediğini ve organizatörlerin istifasını kabul ettiğini söyledi.

Miss Japan Association, yanıltıcı olduğu için özür dilediğini ve organizatörlerin istifasını kabul ettiğini söyledi.

Shiino, Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, hayranlarından ve genel halktan özür dileme gereği hissetti. Kendisine yöneltilen raporlara verdiği yanıtın, korku ve panik duygularıyla şekillendiğini belirtti.

"Büyük bir soruna neden oldum. Beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm."

"Büyük bir soruna neden oldum. Beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm."

Shiino, 2022 yılında Japonya vatandaşlığına kabul edilmişti. Ödülü aldığında dailk defa 'Japon' olarak tanındığı için de çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

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Ah be ablam hem taç gitti hem de adamın cücük kadar penisine kaldın.

mehmet

Ah be hanım apla, bir ceki çen için değermiydi