Ukrayna Doğumlu Japon Güzellik Yarışması Galibi, Evli Bir Adamla İlişki Yaşadığı İfşa Olunca Tacından Vazgeçti
Ukrayna Doğumlu Japon Güzellik Yarışması Galibi, Evli Bir Adamla İlişki Yaşadığı İfşa Olunca Tacından Vazgeçti
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-6...
Yerel bir dergi, Ukrayna kökenli Japon Güzellik Yarışması galibi Karolina Shiino'nun evli bir adamla olan ilişkisini ifşalayınca tacını bırakmak zorunda kaldı. Shiino, gerçekten çok üzgün olduğunu dile getirdi.
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Japonya'nın en büyük güzellik yarışmalarından biri olan Miss Japan 2024'ün tacını taşıyan, Ukrayna kökenli güzel Karolina Shiino, skandalın ardından tacını bırakmak zorunda kaldı.
Yaklaşık iki hafta önce, Japonya'nın en güzel kadını olarak taç giyen Karolina Shiino'nun aslında Ukrayna kökenli olması, geniş çaplı bir tartışmayı alevlendirdi.
Sonrasında yerel bir dergi, Shiino'nun evli bir doktorla ilişki yaşadığını iddia ettiği bir makale yayınladı.
Miss Japan Association, yanıltıcı olduğu için özür dilediğini ve organizatörlerin istifasını kabul ettiğini söyledi.
"Büyük bir soruna neden oldum. Beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm."
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Ah be ablam hem taç gitti hem de adamın cücük kadar penisine kaldın.
Miss ukraine is loading
Ah be hanım apla, bir ceki çen için değermiydi