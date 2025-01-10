Üç Bacaklı Tatlı Kedi "Tripod" Hayata Tutundu: Esnafın Maskotu Oldu!

Ankara’daki bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı sevimli kedi 'Tripod', hayata tutunma hikayesi ve enerjik yapısıyla hem çevredeki esnafın hem de sosyal medyanın sevgilisi haline geldi. Henüz 2 aylıkken bir aracın motoruna sıkışarak ağır yaralanan Tripod, veteriner hekim Şeyma Şahin’in kliniğinde tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen yaralı bacağı kurtarılamadı ve ampute edilmek zorunda kaldı. Veteriner kliniğinin çalışanları tarafından 'Tripod' ismi verilen sevimli kedi, kısa sürede toparlandı.