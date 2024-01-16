Turnedeyken Araçları Bozulduğu İçin Şehirler Arası Otobüse Alınan Balerinlerin Oturma Şekilleri Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1r5Oc...
Bale, dünya sahnesindeki en büyüleyici ve aynı zamanda en zorlu dans disiplinlerinden biri. Zarif hareketleri ve estetik beceriyi birleştirerek, izleyicileri büyülemesinin yanında sıkı bir disiplin, tutku ve yoğun bir çalışma yatıyor.
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Bir bale ekibi turne sırasında araçları bozulduğu için şehirler arası otobüs ile yolculuk yapmak zorunda kaldı.
Ayakları şişmemesi için, ayakları havada kalacak şekilde oturmak zorunda kalan balerinlerin o görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler;
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Biz şöyle otursak boş otobüste maaavinle birbirimize gireriz 😅😅