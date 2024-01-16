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Turnedeyken Araçları Bozulduğu İçin Şehirler Arası Otobüse Alınan Balerinlerin Oturma Şekilleri Viral Oldu

Turnedeyken Araçları Bozulduğu İçin Şehirler Arası Otobüse Alınan Balerinlerin Oturma Şekilleri Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 14:02

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Bale, dünya sahnesindeki en büyüleyici ve aynı zamanda en zorlu dans disiplinlerinden biri. Zarif hareketleri ve estetik beceriyi birleştirerek, izleyicileri büyülemesinin yanında sıkı bir disiplin, tutku ve yoğun bir çalışma yatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1r5Oc...
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Bir bale ekibi turne sırasında araçları bozulduğu için şehirler arası otobüs ile yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Bir bale ekibi turne sırasında araçları bozulduğu için şehirler arası otobüs ile yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Ayakları şişmemesi için, ayakları havada kalacak şekilde oturmak zorunda kalan balerinlerin o görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Ayakları şişmemesi için, ayakları havada kalacak şekilde oturmak zorunda kalan balerinlerin o görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler;

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ömer

Biz şöyle otursak boş otobüste maaavinle birbirimize gireriz 😅😅