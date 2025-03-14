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Türkülerin Gücü Adına! Dinlerken Üzerinizde İnanılmaz Etkiler Yaratacak 10 Türkü

etiket Türkülerin Gücü Adına! Dinlerken Üzerinizde İnanılmaz Etkiler Yaratacak 10 Türkü

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 22:49

Türkü dediğin sadece bir melodi değil, bir hikâye, bir duygu, bazen hüzün bazen neşe… Anadolu’nun derinliklerinden gelen bu ezgiler, insanın ruhuna dokunur, geçmişi hatırlatır, bazen de bambaşka diyarlara götürür.

İşte dinlediğinizde üzerinizde inanılmaz etkiler bırakacak, sizi alıp başka yerlere götürecek 10 türkü!

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1. AL FADİMEM - Eser Eyüboğlu & Ezgi Eyüboğlu

2. Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

3. Cem Adrian - Şu Dağlarda Kar Olsaydım (Official Audio)

4. Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım (Uzun Versiyon)

5. Neşet Ertaş-Yolcu

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6. Kıvırcık Ali - Al Ömrümü

7. İbrahim Tatlıses-Yol Ver Dağlar

8. Kıvırcık Ali-Bul getir

9. Zara - Dostum Dostum (Official Audio)

10. Yavuz Bingöl- Kara Tren

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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