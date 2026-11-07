Türkçe Rap Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkçe rap denilince akla birçok isim geliyor. Geçmişten günümüze Türkçe rap hakkında neler biliyorsun? Türkçe rap bilgini test etmek istiyorsan haydi teste!
1. Ceza'nın 2004 yılında yayınladığı albümü hangisi?
2. Cartel'i herkes biliyordur. Peki hangi yıl çıkmıştı, onu hatırlıyor musun?
3. Ezhel'in 2017'de yayınladığı ilk albümü hangisi?
4. Gazapizm'in Çukur dizisinde çalan şarkısı hangisiydi?
5. Kadın rapçilerden Ayben, kimin kardeşi?
6. UZI'nin 2021 yayımladığı albümü hangisi?
7. Ceza 2007 yılında MTV'de ne ödülünü kazandı?
8. Rapçilerden Yener Çevik hangi şehirle özdeşleşmiştir?
Sen Türkçe rap konusunda pek bir şey bilmiyorsun!
Sen Türkçe rap konusunda biraz bilgilisin!
Sen Türkçe rap'i en iyi bilensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın