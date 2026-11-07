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Türkçe Rap Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Türkçe Rap Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
07.11.2026 - 14:01
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Türkçe rap denilince akla birçok isim geliyor. Geçmişten günümüze Türkçe rap hakkında neler biliyorsun? Türkçe rap bilgini test etmek istiyorsan haydi teste!

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1. Ceza'nın 2004 yılında yayınladığı albümü hangisi?

1. Ceza'nın 2004 yılında yayınladığı albümü hangisi?

2. Cartel'i herkes biliyordur. Peki hangi yıl çıkmıştı, onu hatırlıyor musun?

3. Ezhel'in 2017'de yayınladığı ilk albümü hangisi?

3. Ezhel'in 2017'de yayınladığı ilk albümü hangisi?

4. Gazapizm'in Çukur dizisinde çalan şarkısı hangisiydi?

4. Gazapizm'in Çukur dizisinde çalan şarkısı hangisiydi?

5. Kadın rapçilerden Ayben, kimin kardeşi?

5. Kadın rapçilerden Ayben, kimin kardeşi?
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6. UZI'nin 2021 yayımladığı albümü hangisi?

7. Ceza 2007 yılında MTV'de ne ödülünü kazandı?

7. Ceza 2007 yılında MTV'de ne ödülünü kazandı?

8. Rapçilerden Yener Çevik hangi şehirle özdeşleşmiştir?

Sen Türkçe rap konusunda pek bir şey bilmiyorsun!

Türkçe rap senin için hiç keşfedilmemiş bir alan. Pek dinlemediğin için rapçileri tanımıyor, şarkılarını bilmiyorsun. Geçmişten bugüne rap dünyasında neler olmuş hiç dikkat etmemişsin yani. Türkçe rap dinleyerek kendini biraz geliştirebilirsin!

Türkçe rap'in en sevilen rapçilerinden Gazapizm'i canlı dinlemeye ne dersin? Bu konserde Gazapizm'in en sevilen şarkılarına eşlik edebileceksin! 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Türkçe rap konusunda biraz bilgilisin!

Türkçe rap konusunda temel şeyleri biliyorsun aslında. Rap dinliyorsun ama çok fazla değil yani. En temel rapçileri biliyorsun, şarkılarını dinliyorsun ama rap dünyasındaki her şeye hâkim değilsin. Yani rap konusunda biraz bilgilisin diyebiliriz.

Türkçe rap'in en sevilen rapçilerinden Gazapizm'i canlı dinlemeye ne dersin? Bu konserde Gazapizm'in en sevilen şarkılarına eşlik edebileceksin! 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sen Türkçe rap'i en iyi bilensin!

Sen Türkçe rap konusunda neredeyse her şeyi biliyorsun diyebiliriz. Sadece şarkıları dinlemiyorsun, aynı zamanda rap dünyasındaki olayları da iyi biliyorsun. Yani sen tam bir Türkçe rap uzmanısın!

Türkçe rap'in en sevilen rapçilerinden Gazapizm'i canlı dinlemeye ne dersin? Bu konserde Gazapizm'in en sevilen şarkılarına eşlik edebileceksin! 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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