Türkçe Rap Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Türkçe rap senin için hiç keşfedilmemiş bir alan. Pek dinlemediğin için rapçileri tanımıyor, şarkılarını bilmiyorsun. Geçmişten bugüne rap dünyasında neler olmuş hiç dikkat etmemişsin yani. Türkçe rap dinleyerek kendini biraz geliştirebilirsin!

Türkçe rap'in en sevilen rapçilerinden Gazapizm'i canlı dinlemeye ne dersin? Bu konserde Gazapizm'in en sevilen şarkılarına eşlik edebileceksin!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!