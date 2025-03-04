Dünyanın En Prestijli 300 Üniversitesi Listesine Bazı Türk Üniversiteleri de Girdi!
Dünyanın En Prestijli 300 Üniversitesi Listesine Bazı Türk Üniversiteleri de Girdi!
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, 2025 yılı için yeni bir sıralama yayınladı. En prestijli 300 üniversitenin sıralandığı 'Dünya İtibar Sıralaması 2025' listesinde Türkiye'den de bazı devlet ve vakıf üniversiteleri yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi ise çoğu listede de başı çeken Oxford Üniversitesi oldu.
Peki Türkiye'den hangi üniversiteler bu listede yer aldı?
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Milyonlarca gencin hayali, iyi bir üniversitede eğitim almak.
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Şubat ayında dünyanın en iyi 100 üniversitesi açıklandı.
İngiltere merkezli THE yeni bir sıralama yayınladı.
Koç Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Boğaziçi...
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Dünyanın en iyi üniversitesi Oxford oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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