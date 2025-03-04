Dünyanın En Prestijli 300 Üniversitesi Listesine Bazı Türk Üniversiteleri de Girdi!

Ülkemizde üniversitelere yerleşmek için TYT ve AYT'den alınan puanlar dikkate alınırken diğer ülkelerde bu durum biraz daha farklı. Örneğin dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı Amerika'da, her üniversite için ayrı bir başvuru yapılması gerekiyor.

Dünya çapında ise üniversitelerin daha iyi eğitim verdiği alanlar farklılaşıyor. Teknik Üniversitelerde mühendislik gibi bölümler öne çıkarken bazı köklü üniversitelerde ise hukuk gibi bölümlerin daha iyi bir eğitim sunduğu görülüyor.