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Dünyanın En Prestijli 300 Üniversitesi Listesine Bazı Türk Üniversiteleri de Girdi!

Dünyanın En Prestijli 300 Üniversitesi Listesine Bazı Türk Üniversiteleri de Girdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 10:12

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, 2025 yılı için yeni bir sıralama yayınladı. En prestijli 300 üniversitenin sıralandığı 'Dünya İtibar Sıralaması 2025' listesinde Türkiye'den de bazı devlet ve vakıf üniversiteleri yer aldı. Dünyanın en iyi üniversitesi ise çoğu listede de başı çeken Oxford Üniversitesi oldu.

Peki Türkiye'den hangi üniversiteler bu listede yer aldı?

Kaynak

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Milyonlarca gencin hayali, iyi bir üniversitede eğitim almak.

Milyonlarca gencin hayali, iyi bir üniversitede eğitim almak.

Ülkemizde üniversitelere yerleşmek için TYT ve AYT'den alınan puanlar dikkate alınırken diğer ülkelerde bu durum biraz daha farklı. Örneğin dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı Amerika'da, her üniversite için ayrı bir başvuru yapılması gerekiyor.

Dünya çapında ise üniversitelerin daha iyi eğitim verdiği alanlar farklılaşıyor. Teknik Üniversitelerde mühendislik gibi bölümler öne çıkarken bazı köklü üniversitelerde ise hukuk gibi bölümlerin daha iyi bir eğitim sunduğu görülüyor.

Şubat ayında dünyanın en iyi 100 üniversitesi açıklandı.

Şubat ayında dünyanın en iyi 100 üniversitesi açıklandı.

Dünya genelindeki üniversitelerin başarı sıralamalarını değerlendirmek üzere farklı kurum ve kuruluşlar listeler yayınlıyor. Bu listelerde dikkate alınan özelliklere göre üniversitelerin sırası da değişiyor. Son olarak Şubat ayı içerisinde ODTÜ bünyesindeki Enformatik Enstitüsü’nün University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın bir çalışması yayınlanmıştı. 

Bu listede dünya genelinde 3 bin üniversiteye yer verilmiş, listenin üst sıralarına ise Çin damgasını vurmuştu.

Söz konusu listeye ise Türkiye’den de 11 üniversite girmeyi başardı. İlk 1000 içerisinde yer alan ilk üç üniversitemiz şu şekildeydi: 

  • Hacettepe Üniversitesi

  • İstanbul Teknik Üniversitesi

  • Ankara Üniversitesi

İngiltere merkezli THE yeni bir sıralama yayınladı.

İngiltere merkezli THE yeni bir sıralama yayınladı.

İngiltere merkezli Times Higher Education, dünyanın en prestijli 300 üniversitesini belirlemek için bir anket düzenledi. Ankette, 'oy sayıları', 'çiftler arası karşılaştırma' ve 'seçmen çeşitliliği' olmak üzere 3 temel unsur dikkate alındı. 2011 senesinden beri her yıl yapılan bu sıralamaya Türkiye'den de üniversiteler girmeyi başardı. Listede hem vakıf hem devlet üniversiteleri yer aldı. 

Türkiye'den listeye girmeyi başaran üniversiteler, 351-400 sıralamasında yer aldı. Listenin sonuna doğru, 601-800 sıralarında da bazı üniversitelerimiz yer aldı.

Koç Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

Koç Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

199 tane üniversitenin sıralandığı listede, daha sonra 201 ila 250 arasında yer alan üniversitelere yer verildi. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri ise 351 ila 400 aralığında yer aldı. Bu üniversitelerden en iyisi ise Koç Üniversitesi oldu.

Koç Üniversitesi'nin ardından listede aynı sıralamada ODTÜ yer aldı. Sabancı Üniversitesi de 351-400 sıralamasında kendine yer buldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Boğaziçi...

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Boğaziçi...

İstanbul Teknik Üniversitesi, 501-600 sıralamasında yer aldı. 

Bilkent ve Boğaziçi de 601-800 sıralamasına yerleşti. 

İlk bin üniversitenin yer aldığı listede son olarak Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 801-1000 aralığında yerini aldı.

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Dünyanın en iyi üniversitesi Oxford oldu.

Dünyanın en iyi üniversitesi Oxford oldu.

Listenin başını çeken üniversiteler ise şu şekilde:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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