Türk Halk Müziğinin Unutulmazları: Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Türkü

Türk halk müziği, yüzyıllardır süregelen geleneklerin, duyguların ve yaşanmışlıkların melodilere döküldüğü bir hazine. Her biri bir hikaye anlatan, gönüllere dokunan bu türküler, zamanın ötesinde bir değer taşıyor. İşte, her biri efsaneleşmiş ve mutlaka dinlemeniz gereken 13 unutulmaz türkü!