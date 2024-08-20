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Türk Halk Müziğinin Unutulmazları: Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Türkü

etiket Türk Halk Müziğinin Unutulmazları: Dinlemeniz Gereken 13 Efsane Türkü

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:41

Türk halk müziği, yüzyıllardır süregelen geleneklerin, duyguların ve yaşanmışlıkların melodilere döküldüğü bir hazine. Her biri bir hikaye anlatan, gönüllere dokunan bu türküler, zamanın ötesinde bir değer taşıyor. İşte, her biri efsaneleşmiş ve mutlaka dinlemeniz gereken 13 unutulmaz türkü!

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1. Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım

2. Musa Eroğlu- Mihriban

3. Resul Dindar - Hekimoğlu

4. Yavuz Bingöl - Sarı Gelin

5. Zülfü Livaneli-Leylim Ley

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6. Haluk Levent - Çemberimde Gül Oya

7. Neşet Ertaş - Gesi Bağları

8. Anonim - Yemen Türküsü

9. Hacı Taşan - Allı Turnam

10. Şahin Gültekin - Çökertme

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11. Selda Bağcan - Yiğidim Aslanım

12. Tolga Çandar - Harmandalı

13. Kazım Koyuncu - Divane Aşık Gibi

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