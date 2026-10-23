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TÜİK Beyin Göçü Verilerini Açıkladı ve Mezunların En Çok Tercih Ettiği Ülke Belli Oldu

TÜİK Beyin Göçü Verilerini Açıkladı ve Mezunların En Çok Tercih Ettiği Ülke Belli Oldu

Almanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 17:59
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TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,2'ye yükseldi. Oran vakıf üniversitesi mezunlarında yüzde 4,4, devlet üniversitesi mezunlarında yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Eğitim alanları arasında yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri en yüksek orana sahip oldu. Mezunların yurt dışında en çok tercih ettiği ülke ise yüzde 22 ile Almanya oldu.

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En yüksek oran İstanbul'da.

En yüksek oran İstanbul'da.

Türkiye genelinde yüzde 2,2 olan beyin göçü oranı kadın mezunlarda yüzde 1,8, erkek mezunlarda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. 2025'te oranın en yüksek olduğu il yüzde 4 ile İstanbul oldu ve İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. En düşük oran yüzde 0,2 ile Siirt'te görülürken Siirt'in ardından Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis geldi. Erkek mezunlarda İstanbul yüzde 4,7, İzmir yüzde 4,4, Ankara yüzde 3,6, Eskişehir yüzde 2,9 ve Yalova yüzde 2,8 ile ilk beşte yer aldı. Kadın mezunlarda ise İstanbul yüzde 3,4, İzmir yüzde 2,8, Ankara yüzde 2,4, Eskişehir yüzde 1,7 ve Bursa yüzde 1,5 ile sıralandı.

Vakıf üniversitelerinde oran daha yüksek.

Vakıf üniversitelerinde oran daha yüksek.

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024'te yüzde 1,7 iken 2025'te yüzde 1,9'a yükseldi. Vakıf üniversitesi mezunlarında aynı dönemde oran yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. Vakıf üniversitelerinde tam burslu mezunların oranı yüzde 8,6, kısmi burslu mezunların oranı yüzde 3,8, ücretli eğitim alanların oranı ise yüzde 3,7 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında en yüksek beyin göçü oranı tam burslu eğitim alanlarda görüldü.

Bilişim ve iletişim teknolojileri başta.

Bilişim ve iletişim teknolojileri başta.

Eğitim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedildi. Mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 4,8, doğa bilimleri, matematik ve istatistik ise yüzde 3 ile onu izledi. Bilişim ve iletişim teknolojilerinde oran erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 5,1 oldu ve alan hem kadın hem erkek mezunlarda ilk sırada yer aldı. En düşük oran erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlikte, kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitimde görüldü.

Moleküler biyoloji ve genetik zirvede.

Moleküler biyoloji ve genetik zirvede.

Lisans programlarında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 13,1 ile moleküler biyoloji ve genetikte görüldü. Onu yüzde 13 ile işletme mühendisliği, yüzde 11 ile matematik mühendisliği, yüzde 10,9 ile elektronik mühendisliği ve yüzde 10,2 ile fizik mühendisliği izledi. Öğrenim diline göre en yüksek oran yüzde 10,5 ile Fransızca eğitim alan mezunlarda kaydedildi. Fransızcayı yüzde 7,5 ile Almanca, yüzde 6,8 ile İngilizce ve yüzde 5 ile Rusça takip etti.

Mezunların ilk tercihi Almanya.

Mezunların ilk tercihi Almanya.

Yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göçte en çok tercih ettiği ülke yüzde 22 ile Almanya oldu. Almanya'yı yüzde 16,9 ile ABD, yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık, yüzde 5,2 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada izledi. Almanya'ya göç edenler arasında en büyük paya sahip lisans programı bilgisayar mühendisliği oldu ve aynı bölüm Birleşik Krallık ile Hollanda'da da ilk sırada yer aldı. ABD'ye göç eden mezunlarda elektrik-elektronik mühendisliği, Kanada'ya gidenlerde ise işletme en büyük paya sahip program olarak kayıtlara geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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