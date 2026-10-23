TÜİK Beyin Göçü Verilerini Açıkladı ve Mezunların En Çok Tercih Ettiği Ülke Belli Oldu

Yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göçte en çok tercih ettiği ülke yüzde 22 ile Almanya oldu. Almanya'yı yüzde 16,9 ile ABD, yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık, yüzde 5,2 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada izledi. Almanya'ya göç edenler arasında en büyük paya sahip lisans programı bilgisayar mühendisliği oldu ve aynı bölüm Birleşik Krallık ile Hollanda'da da ilk sırada yer aldı. ABD'ye göç eden mezunlarda elektrik-elektronik mühendisliği, Kanada'ya gidenlerde ise işletme en büyük paya sahip program olarak kayıtlara geçti.