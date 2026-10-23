TÜİK Beyin Göçü Verilerini Açıkladı ve Mezunların En Çok Tercih Ettiği Ülke Belli Oldu
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TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,2'ye yükseldi. Oran vakıf üniversitesi mezunlarında yüzde 4,4, devlet üniversitesi mezunlarında yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Eğitim alanları arasında yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri en yüksek orana sahip oldu. Mezunların yurt dışında en çok tercih ettiği ülke ise yüzde 22 ile Almanya oldu.
En yüksek oran İstanbul'da.
Vakıf üniversitelerinde oran daha yüksek.
Bilişim ve iletişim teknolojileri başta.
Moleküler biyoloji ve genetik zirvede.
Mezunların ilk tercihi Almanya.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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