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Trafikte Kavga Eden İnsanlara Papatya Çayı Dağıtarak Sakinleştirmeye Çalışan Motorcu

Trafikte Kavga Eden İnsanlara Papatya Çayı Dağıtarak Sakinleştirmeye Çalışan Motorcu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 20:16

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, trafikte kavga eden insanları gören motosiklet sürücüsü, insanları sakinleştirmek için papatya çayı dağıttı.

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Bir motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmada taraflar burun buruna geldiği sırada olayı görüp gelen motosiklet sürücüsü kavga edenlerin sakinleşmesini söyleyerek papatya çayı dağıttı.

Bir motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmada taraflar burun buruna geldiği sırada olayı görüp gelen motosiklet sürücüsü kavga edenlerin sakinleşmesini söyleyerek papatya çayı dağıttı.

O anları da kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü kavga eden insanlara papatya çayı dağıttığı anları da 'Kavgayı trolledim' diyerek paylaştı.

O anları da kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü kavga eden insanlara papatya çayı dağıttığı anları da 'Kavgayı trolledim' diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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ömer

Ya sktirtme papatya çayını bi dur amk…

nevertheless1010

gerginliği alır diye güzel mantık ticari zekası var adamın 😂😂😂