Trafikte Kavga Eden İnsanlara Papatya Çayı Dağıtarak Sakinleştirmeye Çalışan Motorcu

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Bir motokurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmada taraflar burun buruna geldiği sırada olayı görüp gelen motosiklet sürücüsü kavga edenlerin sakinleşmesini söyleyerek papatya çayı dağıttı.
O anları da kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü kavga eden insanlara papatya çayı dağıttığı anları da 'Kavgayı trolledim' diyerek paylaştı.
İşte o anlar: 👇
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Ya sktirtme papatya çayını bi dur amk…
gerginliği alır diye güzel mantık ticari zekası var adamın 😂😂😂