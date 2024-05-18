Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat Açıklamasından Settar Tanrıöğen'in Son Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat Açıklamasından Settar Tanrıöğen'in Son Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Mayıs Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Umut'un klip çıkarma olayı damga vurmaya devam ediyor. Mavi Gri müzik grubunun "Altüst Olmuşum" şarkısını kullanan dizi ekibi her bölüm Umut'un yorumuyla bu şarkıyı ekranlara getirirken, şarkının bestecisi ve yorumcusu Akif Alkan'dan bu konuda tepki gecikmedi.
Geçirdiği beyin kanaması yüzünden Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülenmişti. Bu sefer de Nişantaşı'nda görüntülenen usta oyuncu merak edilen sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
TRT 1'in uzun süredir devam eden dizisi Teşkilat'ın başrolü Murat Yıldırım'ın diziden ayrılacağı konuşulurken, başrole Tolga Sarıtaş'ın geleceği iddia edilmişti. Tolga Sarıtaş'tan bu konuda ilk açıklama geldi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı kasıp kavururken, izleyicilerden ilk yorumları sizler için derledik.
Bahar dizisiyle ekranlarda fırtına gibi esen Demet Evgar, doğum günü sette kutladı. Çekime hazırlanan Evgar'ın roman havası eşliğinde dans ettiği anlar kısa sürede viral oldu.
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Ekrana çiçek açtıran Bahar dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Bahar sezonun en iddialı dizileri arasında yer alırken, dizide Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya Onedio'nun konuğu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda siz değerli Onedio okuyucularına bir anket sunmuştuk. İşte o anketimiz sonuçlandı. Avrupa Yakası dizisinin en iyi karakterini sorduğumuz anketimizde birinci yine şaşırtmadı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik ve hemen ardından gelen fragmanla Fatih'in içerisinde bulunduğu durumla iyice keyiflendik. Tabii bu fragmana gelen yorumları derlemeyi de ihmal etmedik.
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. 2 sezondur devam eden dizi düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ederken, dizide babaanne karakterine hayat veren Zerrin Sümer'den veda paylaşımı geldi.
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