Ömer Dizisinin Babaannesi Zerrin Sümer'den Veda Paylaşımı!
Ömer Dizisinin Babaannesi Zerrin Sümer'den Veda Paylaşımı!
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Star TV ekranlarında 2 sezondur devam eden Ömer dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.
Sevilen dizi mutlu sonun olduğu bir finalle sona ererken, Ömer'in babaannesi Zerrin Sümer'den veda paylaşımı geldi.
Dizide Şükran karakterine hayat veren Gamze Karaduman'la bir fotoğrafını paylaşan Sümer paylaşımında tüm set ekibinden sevgiyle bahsederken, Ömer izleyicilerini duygulandıran ifadelerde bulundu.
İşte Zerrin Sümer'in Ömer'e vedası:
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