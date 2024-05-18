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Ömer Dizisinin Babaannesi Zerrin Sümer'den Veda Paylaşımı!

Ömer Dizisinin Babaannesi Zerrin Sümer'den Veda Paylaşımı!

Ömer Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:56 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 17:04

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. 2 sezondur devam eden dizi düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ederken, dizide babaanne karakterine hayat veren Zerrin Sümer'den veda paylaşımı geldi.

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Star TV ekranlarında 2 sezondur devam eden Ömer dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.

Star TV ekranlarında 2 sezondur devam eden Ömer dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.

Sevilen dizi mutlu sonun olduğu bir finalle sona ererken, Ömer'in babaannesi Zerrin Sümer'den veda paylaşımı geldi.

Sevilen dizi mutlu sonun olduğu bir finalle sona ererken, Ömer'in babaannesi Zerrin Sümer'den veda paylaşımı geldi.

Dizide Şükran karakterine hayat veren Gamze Karaduman'la bir fotoğrafını paylaşan Sümer paylaşımında tüm set ekibinden sevgiyle bahsederken, Ömer izleyicilerini duygulandıran ifadelerde bulundu.

Dizide Şükran karakterine hayat veren Gamze Karaduman'la bir fotoğrafını paylaşan Sümer paylaşımında tüm set ekibinden sevgiyle bahsederken, Ömer izleyicilerini duygulandıran ifadelerde bulundu.

İşte Zerrin Sümer'in Ömer'e vedası:

İşte Zerrin Sümer'in Ömer'e vedası:

Son çekim günü setten, Ömer dizisinden bir sevdiğim daha. Gamze, sizler Şükran diye çok sevdiniz , ben Gamzeyi de sevdim. Çocuklar samimiyetle yazıyorum. 54 bölüm çalıştık 1, 5 sene. Kalabalık bir ekiptik bir kere bile ufacık da olsa tartışma bir anlaşmazlık bir sürtüşme olmadı. Ne gördüm ne de duydum. Saygı anlayış sevgi içinde çok keyifli bir çalışma oldu. Bu çok önemli bilirsiniz. Bu ortamı yaşamak ve yaratmak çok önemli. Şimdi bu vasıtayla göremediklerin de var tüm ekibe sevgilerimi yolluyorum teşekkür ediyorum kucaklıyorum sağlıklı güzel güzel günler diliyorum.😘❤️

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