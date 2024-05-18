Ömer Dizisinin Babaannesi Zerrin Sümer'den Veda Paylaşımı!

Son çekim günü setten, Ömer dizisinden bir sevdiğim daha. Gamze, sizler Şükran diye çok sevdiniz , ben Gamzeyi de sevdim. Çocuklar samimiyetle yazıyorum. 54 bölüm çalıştık 1, 5 sene. Kalabalık bir ekiptik bir kere bile ufacık da olsa tartışma bir anlaşmazlık bir sürtüşme olmadı. Ne gördüm ne de duydum. Saygı anlayış sevgi içinde çok keyifli bir çalışma oldu. Bu çok önemli bilirsiniz. Bu ortamı yaşamak ve yaratmak çok önemli. Şimdi bu vasıtayla göremediklerin de var tüm ekibe sevgilerimi yolluyorum teşekkür ediyorum kucaklıyorum sağlıklı güzel güzel günler diliyorum.😘❤️