Doğum Gününü Bahar Setinde Kutlayan Demet Evgar'dan Eğlenceli Paylaşım!
Doğum Gününü Bahar Setinde Kutlayan Demet Evgar'dan Eğlenceli Paylaşım!
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Yayın döneminin en sürprizli işlerinden Bahar tam gaz devam ediyor.
Ekranda çiçek açtıran dizi ayrıca setten yapılan paylaşımlarla sosyal medyada da gündem olurken, Bahar setinden yapılan son paylaşımda roman havasıyla karşılaştık.
Dizinin başrolü olan Demet Evgar doğum gününü Bahar setinde kutlarken, Evgar'ın "İyi ki Sen" adlı şarkıyla dans ettiği anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o paylaşım:
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