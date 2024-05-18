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Doğum Gününü Bahar Setinde Kutlayan Demet Evgar'dan Eğlenceli Paylaşım!

Doğum Gününü Bahar Setinde Kutlayan Demet Evgar'dan Eğlenceli Paylaşım!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 14:12

Bahar dizisiyle ekranlarda fırtına gibi esen Demet Evgar, doğum günü sette kutladı. Çekime hazırlanan Evgar'ın roman havası eşliğinde dans ettiği anlar kısa sürede viral oldu.

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Yayın döneminin en sürprizli işlerinden Bahar tam gaz devam ediyor.

Yayın döneminin en sürprizli işlerinden Bahar tam gaz devam ediyor.

Ekranda çiçek açtıran dizi ayrıca setten yapılan paylaşımlarla sosyal medyada da gündem olurken, Bahar setinden yapılan son paylaşımda roman havasıyla karşılaştık.

Ekranda çiçek açtıran dizi ayrıca setten yapılan paylaşımlarla sosyal medyada da gündem olurken, Bahar setinden yapılan son paylaşımda roman havasıyla karşılaştık.

Dizinin başrolü olan Demet Evgar doğum gününü Bahar setinde kutlarken, Evgar'ın "İyi ki Sen" adlı şarkıyla dans ettiği anlar kısa sürede viral oldu.

Dizinin başrolü olan Demet Evgar doğum gününü Bahar setinde kutlarken, Evgar'ın "İyi ki Sen" adlı şarkıyla dans ettiği anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o paylaşım:

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