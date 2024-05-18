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Tolga Sarıtaş'tan Teşkilat Dizisiyle İlgili İlk Açıklama Geldi!

Tolga Sarıtaş'tan Teşkilat Dizisiyle İlgili İlk Açıklama Geldi!

Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:26

TRT 1'in uzun süredir devam eden dizisi Teşkilat'ın başrolü Murat Yıldırım'ın diziden ayrılacağı konuşulurken, başrole Tolga Sarıtaş'ın geleceği iddia edilmişti. Tolga Sarıtaş'tan bu konuda ilk açıklama geldi.

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TRT 1 ekranlarında 4 sezondur devam eden Teşkilat dizisi yükselişine hala devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında 4 sezondur devam eden Teşkilat dizisi yükselişine hala devam ediyor.

Oyuncu değişikliklerinin sık olduğu dizi sürükleyici hikayesiyle reytinglerini yüksek tutarak yoluna devam ederken, Murat Yıldırım'ın diziden ayrılacağı konuşulmuştu.

Oyuncu değişikliklerinin sık olduğu dizi sürükleyici hikayesiyle reytinglerini yüksek tutarak yoluna devam ederken, Murat Yıldırım'ın diziden ayrılacağı konuşulmuştu.

Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakterinin sezon finalinde diziden ayrılacağını Birsen Altuntaş duyururken, Yıldırım'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakterinin sezon finalinde diziden ayrılacağını Birsen Altuntaş duyururken, Yıldırım'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'ın yeni başrolü olacağı iddiası ortalıkta dolaşırken, Sarıtaş'tan bu konu hakkında ilk yorum geldi.

Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'ın yeni başrolü olacağı iddiası ortalıkta dolaşırken, Sarıtaş'tan bu konu hakkında ilk yorum geldi.

Tolga Sarıtaş, "İş devam ederken bir şey söylemek doğru olmaz. Ama önümüzdeki sezon için bazı planlarımız var. Yeri geldiğinde daha ayrıntılı konuşuruz.'' ifadelerini kullandı.

Tolga Sarıtaş, "İş devam ederken bir şey söylemek doğru olmaz. Ama önümüzdeki sezon için bazı planlarımız var. Yeri geldiğinde daha ayrıntılı konuşuruz.'' ifadelerini kullandı.
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İşte o anlar:

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