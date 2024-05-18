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Doğa Fatih'ten Ne İstedi? Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Doğa Fatih'ten Ne İstedi? Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 13:28

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı kasıp kavururken, izleyicilerden ilk yorumları sizler için derledik.

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Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih'in Görkem'in tavırlarına dayanamayıp Doğa'ya tekrardan dönmek istemesi hepimizi dumur ederken, Doğa'nın Fatih'e bir şart koşması heyecanımızı ikiye katladı.

Fatih'in Görkem'in tavırlarına dayanamayıp Doğa'ya tekrardan dönmek istemesi hepimizi dumur ederken, Doğa'nın Fatih'e bir şart koşması heyecanımızı ikiye katladı.

Şerbo'nun son bölümünde Fatih'in kıvranmaları keyfimizi ikiye katlarken o anlara haliyle izleyicilerden yorum yağdı.

Şerbo'nun son bölümünde Fatih'in kıvranmaları keyfimizi ikiye katlarken o anlara haliyle izleyicilerden yorum yağdı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:

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