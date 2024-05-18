Doğa Fatih'ten Ne İstedi? Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Doğa Fatih'ten Ne İstedi? Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı kasıp kavururken, izleyicilerden ilk yorumları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fatih'in Görkem'in tavırlarına dayanamayıp Doğa'ya tekrardan dönmek istemesi hepimizi dumur ederken, Doğa'nın Fatih'e bir şart koşması heyecanımızı ikiye katladı.
Şerbo'nun son bölümünde Fatih'in kıvranmaları keyfimizi ikiye katlarken o anlara haliyle izleyicilerden yorum yağdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın