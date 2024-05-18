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Fatih'in Ecel Terleri Döktüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Fatih'in Ecel Terleri Döktüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 15:33

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik ve hemen ardından gelen fragmanla Fatih'in içerisinde bulunduğu durumla iyice keyiflendik. Tabii bu fragmana gelen yorumları derlemeyi de ihmal etmedik.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine yüreğimiz ağzımızda izledik.

Fatih'in Doğa'ya kendisine geri dönmesi için yalvardığı son sahnede Fatih'in düştüğü duruma keyiflenirken, fragmanda Doğa ve Giray aşkının son gaz devam etmesiyle rahat bir nefes aldık.

Fatih'in Doğa'ya kendisine geri dönmesi için yalvardığı son sahnede Fatih'in düştüğü duruma keyiflenirken, fragmanda Doğa ve Giray aşkının son gaz devam etmesiyle rahat bir nefes aldık.

Fatih'in ecel terleri dökmesinden tutun da Rüzgar'ın Nursema için harekete geçmesine kadar epey heyecanlı bir bölüm bizi beklerken, haliyle fragmana yorumlar gecikmedi.

Fatih'in ecel terleri dökmesinden tutun da Rüzgar'ın Nursema için harekete geçmesine kadar epey heyecanlı bir bölüm bizi beklerken, haliyle fragmana yorumlar gecikmedi.

İşte Kızılcık Şerbeti fragmanı:

Gelen yorumlar da burada:

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